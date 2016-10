DER Touristik Köln Presse-Information

Die Veranstaltermarke ITS der DER Touristik Köln bietet im Winter 2016/17 einen besonderen Buchungsanreiz und senkt die Preise für ausgewählte Hotels in Hurghada, Sharm el Sheikh und Marsa Alam deutlich. Die Tiefpreise gelten für Standardzimmer, Upgrades in Zimmer mit höherwertiger Lage oder Ausstattung sind schon für einen geringen Aufpreis zu haben. Zu den Hotels zählen beispielsweise das 4-Sterne-Hotel Palm Beach Resort in Hurghada sowie die beiden 4-Sterne-Plus-Häuser lti Akassia Beach und Club Calimera Akassia Swiss Resort in Marsa Alam.



Die vergünstigten Preise sind ab sofort in den Buchungssystemen verfügbar. Sie gelten in verschiedenen Reisezeiträumen in der Wintersaison 2016/17.







Weitere Informationen finden interessierte Reise-Experten im Come Closer- Serviceportal. Dort finden sie die Ägypten-Tiefpreise für ITS und auch für Jahn Reisen.







Preisbeispiele:







Ägypten, Marsa Alam



4-Sterne-Plus Club Calimera Akassia Swiss Resort



1 Woche im Doppelzimmer mit Meerblick, Alles inklusive, inkl. Flug und Transfer



z.B. ab Leipzig/Halle am 15.12.2016



pro Person ab 459 Euro







Ägypten, Hurghada



4-Sterne-Hotel Palm Beach Resort



1 Woche im Doppelzimmer mit Meerblick, Alles inklusive, inkl. Flug und Transfer



z.B. ab Nürnberg am 9.1.2017



pro Person ab 385 Euro

