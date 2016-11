Premiumlesung: "Die Facebook-AGB"

.



29. November 2016, 19:30 Uhr

Im Gastfeld // Gastfeldstraße 67, 28201 Bremen



Gleich die erste richtige Veranstaltung des neugegründeten Deutschen Nationaltheaters Bremen (DNTB) hat es in sich: es handelt sich um nichts weniger als eine Lesung der sagenumwobenen und kaum bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des sozialen Netzwerks Facebook!



Damit beweist das DNTB gleich zu Beginn seiner mehr als hundertjährigen Geschichte, dass es volksnäher nicht sein kann: Schätzungen zufolge haben knapp 260.000 Bremer ein Facebookkonto. Anderen Schätzungen zufolge haben davon wiederum 259.997 Menschen nicht die AGB des Netzwerks gelesen. Das macht aber nichts: Wir werden sie Ihnen vorlesen, damit Sie es nicht machen müssen.



Zugleich beweist das DNTB damit, dass es sich in Punkto „Publikum langweilen“ nicht vor den größeren Häusern dieser Republik verstecken muss, deren Etat deutlich höher ist. Schließlich warten etwas mehr als 5000 (!) Wörter auf die gebannten Ohren des Publikums. Wenn Sie das überstanden haben, können Sie sich aber zum sehr exklusiven Kreis derjenigen zählen, die stolz von sich behaupten können: „Ja! Ich habe die Nutzungsbedingungen und die Datenrichtlinie und die Grundsätze von Facebook zur Kenntnis genommen!“



Lehnen Sie sich also gemütlich zurück, betrinken Sie sich mithilfe der vorzüglichen Bar des Gastfelds und lauschen Sie den Worten aus dem fernen Silicon Valley. Ein bisschen Kalifornien im novemberkalten Bremen, was will man mehr?



Eintritt: 400 € // Nicht erschrecken: Das ist der Gesamtpreis, der durch die Anzahl der Zuschauer geteilt wird. Je mehr kommen, desto billiger wird es also für jeden. // Nochmal nicht erschrecken: Niemand muss 400 € zahlen, wenn er alleine im Saal sitzen sollte. Der Höchstpreis pro Nase beträgt 7 Euro.













Deutsches Nationaltheater Bremen





