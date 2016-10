DSV-News: Informationen zur DSV-Einkleidung/Goldener Ski 2016/DSV-Skisportler des Jahres 2016

Im Rahmen der Einkleidung, die der Deutsche Skiverband bei seinem Premiumpartner Audi in Neuburg an der Donau durchführte, ehrte der Deutsche Skiverband elf Aktive aus allen Disziplinen mit dem Goldenen Ski. Unter den Preisträgern kürten die Aktiven des Deutschen Skiverbandes disziplinübergreifend den DSV-Skisportler des Jahres.



Goldener Ski: Höchste Auszeichnung für DSV-AktiveSeit seiner Gründung zeichnet der Deutsche Skiverband (DSV) jedes Jahr herausragende Leistungen der vergangenen Saison aus. Der "Goldene Ski" ist die höchste Auszeichnung, die der DSV an Aktive vergibt.



Die Preisträger 2016 sind:

Alpin - Viktoria Rebensburg (SC Kreuth)/Felix Neureuther (SC Partenkirchen)

Freeski - Lisa Zimmermann (TV Fürth 1860)

Ski Cross - Heidi Zacher (SC Lenggries)/Paul Eckert (WSV Samerberg)

Biathlon - Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen)/Simon Schempp (SZ Uhingen)

Nordische Kombination - Eric Frenzel (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Skisprung - Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl)

Skilanglauf - Sandra Ringwald (ST Schonach-Rohrhardsberg)/Sebastian Eisenlauer (SC Sonthofen)



DSV-Skisportler des Jahres 2016: Eric Frenzel gewinnt Sportler-Wahl

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kürten die Aktiven des Deutschen Skiverbandes heuer zum zweiten Mal disziplinübergreifend den DSV-Skisportler des Jahres. Stimmberechtigt waren die DSV-Sportlerinnen und -Sportler aller Disziplinen aller Kader und Lehrgangsgruppen. Zur Wahl standen die vom DSV für ihre herausragenden Leistungen mit dem Goldenen Ski ausgezeichneten Aktiven der vergangenen Saison.



Die Wahl der DSV-Aktiven fiel auf Eric Frenzel (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal). Abgestimmt haben die Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes im Rahmen der Einkleidung am 19. Oktober.



Skisportler des Jahres 2016: Eric Frenzel (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)



Erfolge in der Saison 2015/16

- 1. Platz in der Weltcup-Gesamtwertung (Titelverteidiger), zum vierten Mal in Folge

- 8 Weltcupsiege im Einzel

- 13 Weltcup-Podestplatzierungen

