"Leinen los": the sportsman media group wird offizieller Vermarktungspartner des Deutschen Segler-Verbandes

Die DSV Segel-Marketing GmbH beauftragt the sportsman media group GmbH mit der Vermarktung der Aktivitäten des Deutschen Segler-Verbandes e.V. (DSV). Die Zusammenarbeit ist auf vier Jahre – eine Olympiade – angelegt und umfasst neben der Vermarktung auch die Fortführung der bestehenden Sponsoringaktivitäten, die Akquise von neuen Sponsoren sowie die Entwicklung von digitalen Kommunikationsstrategien.



„Wir sind froh, dass wir unseren Sportlern und Partnern einen professionellen und erfahrenen Vermarkter präsentieren können, der unsere Werte und strategischen Ziele teilt“, erklärt Goetz-Ulf Jungmichel, Generalsekretär des DSV und Geschäftsführer der DSV Segel-Marketing GmbH.



Philipp Moehring, Head of Sponsorships bei the sportsman media group: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Segler-Verband. Der Segelsport hat sich in den letzten Jahren medial positiv entwickelt. Den Rückenwind wollen wir nutzen und mit unserer Expertise verstärken. Ziel ist es, mit dem DSV einen gemeinsamen Erfolgskurs einzuschlagen.“



Bereits Anfang des Jahres wurde die DSV Segel-Marketing GmbH gegründet, um auch im Verband selbst Vermarktungskompetenz aufzubauen. Stellvertretender Geschäftsführer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des DSV ist seit Juni Benjamin Jeuthe, ein erfahrener Vermarktungsstratege und Kenner der Segel-Szene. Er hat in den letzten Jahren die Segel-Bundesliga mit ins Leben gerufen und als Projektmanager maßgeblich vorangetrieben.



Der bisherige Marketingvertrag mit der Sailing Team Germany GmbH (STG) läuft zum Jahresende aus. „Wir danken der STG GmbH, insbesondere Oliver Schwall, Arne Dost und Kathrin Adlkofer, für ihren großen, auch persönlich geführten Einsatz in dieser Kampagne“, erklärt Andreas Lochbrunner, Präsident des DSV. Lochbrunner weiter: „Die Kooperation mit the sportsman media group ist für uns nun ein weiterer wichtiger Meilenstein. Der DSV tritt unter dem Label Tokio 2020 mit einem extrem jungen Team an, das trotzdem bereits international reüssiert hat. Das optimale Coaching der Nationalmannschaft auf ihrem Weg in die Weltspitze machen wir mit diesem Schritt zu einer zentralen Aufgabe unseres Verbandes.“



Über the sportsman media group



the sportsman media group ist eine Sportrechte‐ und Sportmarketing‐Agentur mit Sitz in München, Wien, London und Singapur. Ihr Kerngeschäft ist die Akquisition und der Vertrieb von Medienrechten sowie die Vermarktung und Betreuung von Sponsoringprojekten.



Seit Juli 2016 ist the sportsman media group Teil der Sportradar AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz. Sportradar ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Sportdatenerfassung sowie deren Verarbeitung in digitale Premiuminhalte.



www.thesportsman.tv



www.sportradar.com

Über Deutscher Segler-Verband

Der 1888 gegründete Deutsche Segler-Verband (DSV) ist der Dachverband der deutschen Segel-, Wind- und Kitesurf-Vereine, der Landesseglerverbände und der Klassenvereinigungen. Mit über 1.300 Vereinen und mehr als 180.000 Vereinsmitgliedern gehört er zu den 20 größten Spitzensportverbänden Deutschlands. Der DSV hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für die Ausübung des Segelsports zu verbessern und seine Mitglieder in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu zählen die umfassende Darstellung des Segelsports in der Öffentlichkeit, der Verbraucherschutz für Seglerinnen und Segler und die Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Industrie, Politik und Verbänden im In- und Ausland.





