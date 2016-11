Brasilianer heiß auf Revanche in Leipzig

Beim Rugby Weltranglistenspiel Deutschland gegen Brasilien steht Südamerikanern der Sinn nach Revanche für die Niederlage in Heidelberg. Deutsches Trainer-Team setzt Schwerpunkt auf konsequente Leistungs-Steigerung.



Am kommenden Samstag trifft die deutsche 15er Rugby-Nationalmannschaft im Leipziger Bruno-Plache-Stadion zum zweiten Mal auf Brasilien. Bei den „Wild Things“, einer November-Serie von Weltranglistenspielen, bereitet sich das Team auf höhere Aufgaben vor. Dazu zählt zunächst die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Deutschlands Nationaltrainer Kobus Potgieter hat bereits bei den Spielen zuletzt gegen Uruguay und Brasilien viel Positives gesehen: „Ich bin zufrieden mit der Entwicklung des Teams. Sowohl gegen den dreimaligen WM-Teilnehmer Uruguay als auch beim ersten Spiel gegen Brasilien hat das Team eine starke Leistung gezeigt.“ Brasiliens Coach Rodolfo Ambrosio gibt sich nach der Niederlage in Heidelberg (Endstand 16:6) jedoch kämpferisch. „Wir haben Respekt vor dem deutschen Team“, so Ambrosio. Sein Team werde am Samstag in Leipzig aber natürlich alles daran setzen, einen Sieg einzufahren.



Wichtiger als der Sieg ist für die deutsche Mannschaft jedoch die Weiterentwicklung. Deutschlands Team-Manager Robert Mohr beobachtet derzeit einen wichtigen, positiven Trend: „Wir sind absolut fokussiert und hungrig und arbeiten alle daran, das Team stetig so weiterzuentwickeln, dass es im internationalen Vergleich ein höheres Niveau entwickelt.“ Dazu bereitet sich seine Mannschaft zurzeit so intensiv vor wie noch nie. Dem Trainer-Team stehen hierfür die meisten jener Spieler zur Verfügung, die im Ligabetrieb bei ausländischen Teams unter Vertrag stehen. „Wir schaffen gerade die Voraussetzungen, international noch konkurrenzfähiger zu werden“, so Mohr. Dazu gehöre auch, insgesamt mehr Länderspiele zu absolvieren und das Team häufiger und intensiver für gemeinsame Trainingseinheiten zusammen zu holen.



Der Deutsche Rugbysport befindet sich dank intensiver Kooperation von Deutschem Rugby-Verband und der Wild Rugby Academy im Aufwind. Mittlerweile belegt man Weltranglistenplatz 24. Rund um das Spiel im Leipziger Bruno-Plache-Stadion, findet ab 11:00 Uhr die „Get into Rugby Day & Warm up“ - Party statt. Das Stadion öffnet um 13:30 Uhr. Die traditionelle „After Match Party“ beginnt um 16.45 Uhr im Stadion, Eingang VIP-Bereich. Zugang nur mit gültigem Ticket.



Bitte beachten: Rund um das Stadion gibt es keine öffentlichen Parkmöglichkeiten. Die Zuschauer werden gebeten, mit dem Öffentlichen Nahverkehr anzureisen. P&R Parkplätze sind am Völkerschlachtdenkmal vorhanden. Adresse: http://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/unterwegs-in-leipzig/auto-motorrad-und-reisemobile/park-ride/#c60996



Pre-Match Pressekonferenz:



Datum/Uhrzeit: 25.11.2016, 18:00 Uhr



Ort: Rennbahn Leipzig, Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig, 1. Étage



Weltranglistenspiel:



Datum/Uhrzeit: 26.11.2016, Ankick: 14:30 Uhr



Ort: Bruno-Plache-Stadion



Tickets unter: www.adticket.de/rugby



Live Berichterstattung:



www.meinsportradio.de



Sport1 – am Samstag, 26. November, live ab 14:30 Uhr auf SPORT1, im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und via Facebook Live

