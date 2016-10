124 Rio-Sieger bei Medaillenparty von DOSB & Sporthilfe

Die 42 Medaillen bei den Olympischen Spielen sowie die 57 Medaillen bei den Paralympics von Rio de Janeiro zahlen sich für die erfolgreichen Mitglieder der Deutschen Olympiamannschaft aus: In Berlin feierten am Montag 124 Athletinnen und Athleten mit ihren Förderern im „TIPI“ am Kanzleramt eine gemeinsam von DOSB und Deutscher Sporthilfe veranstaltete Medaillenparty, bei der die Prämien ausgezahlt wurden. Knapp 2,5 Mio. Euro Erfolgsprämien darf die Deutsche Sporthilfe an 171 von ihr geförderte Athletinnen und Athleten der Olympischen und Paralympischen Spiele von Rio 2016 auszahlen.



Die Förderprämien für Olympiamedaillen werden finanziert durch den DOSB, der der Sporthilfe, dank der Unterstützung seiner Olympia Partner adidas, Audi, Sparkassen-Finanzgruppe und Zürich, jährlich rund 1,2 Mio. Euro zukommen lässt.



Die Deutsche Sporthilfe überreicht in Berlin auch die Schecks für die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Paralympischen Spiele in Rio. Dank ihres Partners Novomatic sowie der Unterstützung der fünf Nationalen Förderer Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post konnte die Sporthilfe die Prämien auf das Niveau der olympischen Erfolgszahlungen angleichen.



Die Prämien entsprechen denen der Winterspiele in Sotschi: Gold 20.000 Euro, Silber 15.000 Euro, Bronze 10.000 Euro. Honoriert wird der jeweils größte Erfolg eines Olympiastarters, um Athleten unabhängig vom Wettkampfformat vergleichbare Unterstützung für ihre sportliche und berufliche Karriere zu ermöglichen.



Neben Prämien im Erfolgsfall unterstützen DOSB und Deutsche Sporthilfe Athletinnen und Athleten mit breit angelegten Förderprogrammen.

