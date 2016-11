DMV GTC wieder auf Essen Motor Show dabei

Wenn vom 25. November bis 04. Dezember 2016 die 49. ESSEN MOTOR SHOW eröffnet, ist auch der DMV GTC mit einem großen Stand wieder vor Ort.



Auf fast 100 Quadratmeter präsentiert sich die GT- und Tourenwagenserie den Fans mit drei verschiedenen Wettbewerbsfahrzeugen. Zum einen ist es der EXIDE-Ferrari 458 GT3 von Patrik Kaiser/Egon Allgäuer, die in diesem Jahr Sieger der Klasse 8 im DUNLOP 60 wurden.



Dazu kommt das Meisterauto von HCB Rutronik Racing. Hier gewann Fabian Plentz im Audi R8 LMS die Meisterschaft.



Das dritte Fahrzeug wird der SCG003C von Traum Motorsport sein. Der "Glickenhaus" startete in dieser Saison in Zolder im DMV GTC und weitet sein Kundensportprogramm für interessierte Piloten aus. Informationen dazu gibt es auf der Messe.



"Wir freuen uns wieder sehr auf die Messe und laden unsere Gäste gerne in Halle 6 ein", so Organisator Ralph Monschauer im Vorfeld. Die Organisation um Lena Nesterenko und Ralph Monschauer wird jeden Tag in Essen sein und gerne Fragen beantworten.



360.000 Fans werden wieder auf Deutschlands besucherstärkster Automobilmesse in Essen erwartet. Da darf natürlich auch der DMV GTC nicht fehlen. Nach einem überaus erfolgreichen Jahr beginnt mit dem Auftritt in Essen der Startschuss in die nächste Saison.



Im Jahr 2017 geht es in die 28. Saison des DMV GTC. Dann darf man sich wieder auf traumhaft schöne Autos auf europäischen Rennstrecken freuen. Der Terminkalender steht schon frühzeitig fest.



Termine:

25. November bis 04. Dezember 2016 Essen Motor Show



Termine DMV GTC 2017

07./08. April 2017 Hockenheim

28./29. April 2017 Dijon (F)

19./20. Mai Red Bull Ring (A)

09./10. Juni 2017 Nürburgring (eigene Veranstaltung mit Donnerstag-Testtag)

07./08. Juli 2017 Hockenheim

28./29. Juli 2017 Most (CZ)

08./09. September 2017 Zolder (eigene Veranstaltung)

06./07. Oktober 2017 Hockenheim



Infos:

www.dmv-gtc.de

