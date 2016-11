DMV GTC mit Start in Dijon 2017

"Damit ist unser Kalender für die Saison 2017 nun komplett und wir können ihn schon frühzeitig veröffentlichen", freut sich Serienorganisator Ralph Monschauer.In den letzten Jahren war man mit der Serie immer mit Rudi Philipp und der Veranstalterungsreihe AvD Weekends auf der Traditionsrennstrecke in Dijon-Prenois. Nachdem es diese Veranstaltungsreihe ab 2015 nicht mehr gab, fand man keinen Termin. "Nun haben wir mit Kronos Event einen neuen Partner gefunden, der uns aufgenommen hat", so nochmals Monschauer.In Dijon-Prenois wurde in den letzten Jahren viel an der Infrastruktur verbessert. Der Kurs bietet einige Herausforderungen und erinnert ein wenig an eine Berg- und Talfahrt mit interessanten Passagen."Ich bin mit dem Kalender sehr zufrieden", erklärt Ralph Monschauer. "Wir haben einen interessanten Mix mit sehr guten Zeitabständen, die immer drei oder vier Wochen betragen. Nun geht es an weitere Planungen, um unsere eigenen Veranstaltungen Nürburgring, Zolder oder Hockenheim für Zuschauer noch interessanter zu machen."Und auch was die Anfrage der Teams und Fahrer anbelangt, so darf man zuversichtlich in die Zukunft schauen. "Hier haben wir momentan eine sehr gute Resonanz und schon viele mündlichen Zusagen."Das Konzept DMV GTC und DUNLOP 60 mit attraktiven Strecken, viel Fahrzeit (220 bis 240 Minuten + Testzeiten) und tollen Autos geht auf!07./08. April 2017 Hockenheim28./29. April 2017 Dijon (F)19./20. Mai Red Bull Ring (A)09./10. Juni 2017 Nürburgring (eigene Veranstaltung mit Donnerstag-Testtag)07./08. Juli 2017 Hockenheim28./29. Juli 2017 Most (CZ)08./09. September 2017 Zolder (eigene Veranstaltung )06./07. Oktober 2017 Hockenheim (eigene Veranstaltung mit DMV)