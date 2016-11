Guido Zöllick ist neuer Präsident des DEHOGA Bundesverbandes

Mit 90 von 116 gültig abgegebenen Stimmen hat die Delegiertenversammlung in Berlin soeben Guido Zöllick zum neuen Präsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) gewählt. Zöllick (46) ist seit 2005 DEHOGA-Präsident in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2012 stellvertretender Präsident des DEHOGA Bundesverbandes. Gegenkandidat war Gereon Haumann (50), DEHOGA-Präsident in Rheinland-Pfalz. Ernst Fischer stellte sich nach 15 Jahren an der Verbandsspitze nicht mehr zur Wahl.



Zöllick kennt die Branche von der Pike auf. Der ausgebildete Restaurantfachmann ist seit 2007 General Manager und Geschäftsführer des „Hotel Neptun“ in Warnemünde. Der DEHOGA-Präsident wird für vier Jahre gewählt. Angehängt finden Sie ein hochauflösendes Pressefoto sowie eine Vita für Ihre redaktionelle Arbeit.

