Präsident des Deutschen Gehörlosen-Bundes über die "Deutschland tanzt"-Favoritin: "Kassandra Wedel tut uns Gehörlosen gut."

Mission erfüllt. „Ich tanze für alle Gehörlosen dieser Welt und für alle, die anders sind", sagt die gehörlose Kassandra Wedel vor dem Finale der ProSieben-Show „Deutschland tanzt".



Und ganz Deutschland – insbesondere die Gehörlosen-Szene – feiert sie nach dem überragenden Auftritt im Halbfinale. „Es tut uns Gehörlosen ganz gut, mit Kassandra mitzufiebern und uns für sie zu freuen. Besonders schön ist auch, dass sie sich mit dem Dolmetscher in der Gebärdensprache authentisch ausdrücken kann", sagt Helmut Vogel, Präsident des Deutschen Gehörlosen-Bundes e.V.



Mit ihren leidenschaftlichen Auftritten begeistert die HipHop-Weltmeisterin. „(…) Ihr Auftritt am Samstagabend war so großartig, dass sie das Halbfinale gewann und gab einem wirkliche Gänsehautmomente. (…)Wir drücken ihr die Daumen, dass sie die Show gewinnt und freuen uns schon auf ihren Auftritt! #deaftalent #deutschlandtanzt", feuert die Deutsche Gehörlosenjugend auf Facebook Kassandra Wedel an.



„Sie hat getanzt, als würde sie nicht nur den Bass spüren! Dass Gehörlose tanzen können, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber was Kassandra bislang ablieferte, ist unglaublich und authentisch", sagt Thomas Mitterhuber, Chefredakteur der Deutschen Gehörlosenzeitung. Er ist sich sicher: „Es wird schwer, ihre Leistungen zu toppen."



„Kassandra lebt ein Talent, das sie sich von Kindheit an erarbeitet hat und tanzt als Gehörlose mit der gleichen Professionalität, wie hörende Tänzer: Jede Performance mit viel Sensibilität und Empathie im musikalischen Takt. Das soll ihr einer erst mal nachmachen", lobt Marc Weigt, gehörloser Chefredakteur Life InSight Verlag.



Im Halbfinale holte Kassandra Wedel mit einem Vorsprung von 39 Punkten auf Fernanda Brandao (Hamburg) den ersten Platz, nachdem sie in der Vorrunde hinter Oliver Pocher (Niedersachsen) auf Platz zwei lag. Springt sie auch im Finale von „Deutschland tanzt" am Samstag, 26. November 2016, live um 20:15 Uhr, auf Platz eins und holt den Sieg für Bayern?



Sechs Bundesländer sind im Finale von „Deutschland tanzt" am Samstag: Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel für Baden-Württemberg, Avelina Boateng für Berlin, Taynara Wolf für Hessen, Kassandra Wedel für Bayern, Oliver Pocher für Niedersachen und Fernanda Brandao für Hamburg.



„Deutschland tanzt" – Finale am Samstag, 26. November 2016, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Die Show bietet Live-Untertitel für Gehörlose an.



Alle Infos, Interviews mit den Promis und Fotos zum Download finden Sie immer hier: http://presse.prosieben.de/DeutschlandTanzt

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren