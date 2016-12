Auftakt der Women20 Germany

Im Rahmen der deutschen Präsidentschaft der G20, die Anfang Dezember begonnen hat, räumt Bundeskanzlerin Merkel der wirtschaftlichen Stärkung und Teilhabe von Frauen einen wichtigen Rang ein. Entsprechend hoch sind die Erwartungen von frauenpolitisch und unternehmerisch aktiven Frauen an die Ergebnisse der G20 im kommenden Jahr.



Entsprechend engagiert mischt auch die Women20 (W20) als neuer Dialogprozess in den G20-Verhandlungen mit. Gemeinsam organisiert vom Deutschen Frauenrat und dem Verband deutscher Unternehmerinnen verfolgt die W20 Germany das Kernziel, die wirtschaftliche Stärkung der Frauen als Querschnittsaufgabe in allen politischen Themenfeldern zu verankern. Zu Beginn der deutschen Präsidentschaft haben die W20 jetzt konkrete Forderungen formuliert und sie im Rahmen der G20-Auftaktberatungen den internationalen Sherpa-Stäben vorgestellt.



In den Bereichen Erwerbsbeteiligung, weibliches Unternehmertum und Digitalisierung werden die W20 konkrete Forderungen mit den internationalen Vertreterinnen aus Wirtschaft und Gesellschaft der G20-Staaten beraten, auf dem abschließenden W20-Gipfel im April 2017 beschließen und Bundeskanzlerin Merkel als Präsidentin der G20 übergeben.



Über die W20, die Handlungsempfehlungen, die Adressaten und Adressatinnen sowie wichtigsten Termine dieses Dialogprozesses informieren die Präsidentin des VdU, Stephanie Bschorr und die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Susanne Kahl-Passoth gemeinsam mit der Leiterin von W20 Germany, Juliane Rosin am 15. Dezember 2016 um 11 Uhr in der Hamburger Landesvertretung in der Jägerstraße. 1, 10117 Berlin.

