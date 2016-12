Heizöl im Jahresschnitt 6,5 Prozent teurer als Holzpellets!

Der Preis für Holzpellets steigt zum Jahresende leicht an, bleibt aber für das gesamte Jahr 2016 deutlich unter dem Ölpreis. Mit durchschnittlich 235,17 EUR pro Tonne (t) sind Pellets in Deutschland im Dezember 2,2 Prozent teurer als im Vormonat, aber 2,1 Prozent günstiger als 2015. Das berichtet der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) in seiner monatlichen Preismeldung. Der Dezember-Preis gilt bei einer Abnahmemenge von 6 t und entspricht einem Kilopreis von 23,52 Cent bzw. 4,70 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets. Damit beträgt der aktuelle Preisvorteil zu Erdgas rd. 25 Prozent und zu Heizöl 18 Prozent.



Im Jahresdurchschnitt zahlten Heizungsbetreiber 2016 für eine Tonne Pellets 230,84 €, was 4,62 Ct/kWh entspricht. Das sind 4,4 Prozent weniger als 2015. Heizöl war im Schnitt mit 4,92 Ct/kWh 6,5 Prozent teurer als Holzpresslinge, Gas mit durchschnittlich 5,85 Ct/kWh sogar 26,6 Prozent teurer. Holzpellets waren zuletzt 2010 so günstig.



„Anders als bei fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas wird der Pelletpreis nicht von Spekulationen beeinflusst, sondern vom Holzpreis“, betont Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPV. Holzpellets bestehen zu über 90 Prozent aus Sägereststoffen, die hierzulande als Koppelprodukt der Sägewirtschaft ausreichend zur Verfügung stehen und eine dauerhaft gute Versorgungslage für Pelletnutzer sichern.“



Die Pelletlager beim Handel sind gefüllt und für einen Wintereinbruch gut gerüstet. Der Branchenverband rät Verbrauchern, ausschließlich zu zertifizierter Ware für den Pelletkessel und den Pelletkaminofen. Das ENplus-Siegel ist hierfür eine gute Orientierungshilfe. Bezugsadressen gibt es unter www.enplus-pellets.de.



Regionalpreise



Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Dezember 2016 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): In Süddeutschland sind Pellets mit 234,12 EUR/t im Dezember am günstigsten. Dieselbe Menge ist in Mitteldeutschland für 284,81 EUR/t und in Nord- und Ostdeutschland für 237,37 EUR/t erhältlich.



Größere Mengen (26 t) wurden im Dezember 2016 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 219,84 EUR/t, Mitte: 220,58 EUR/t, Nord/Ost: 217,42 EUR/t (alle inkl. MwSt.).



DEPV-Index



Der DEPV-Preisindex wird seit Jahresbeginn 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.

Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV)

Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. vertritt seit 2001 die Interessen der deutschen Pellet- und Holzenergiebranche. Kessel- und Ofenhersteller, Produzenten von Pellets und weiterer Energieholzsortimente, Komponentenhersteller sowie Vertriebspartner haben sich in diesem Bundesverband organisiert.

