Wissenschaftspreise zeichnen Forschungsarbeiten zur Wohlfahrtspflege aus

Im Rahmen der 16. Delegiertenversammlung des Deutschen Caritasverbandes (DCV) hat Caritas-Präsident Peter Neher heute den Gertrud-Luckner- und den Lorenz-Werthmann-Preis verliehen. Mit diesen Preisen will der DCV die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Aufgaben und Tätigkeitsfeldern der freien Wohlfahrtspflege und die Beschäftigung mit Caritastheologischen und sozialethischen Fragestellungen fördern.



Der mit 5.000 Euro dotierte Lorenz-Werthmann-Preis wurde geteilt und an zwei Preisträger verliehen. Ausgezeichnet wurde Prof. Dr. Michelle Becka mit ihrer sozialethischen Habilitationsschrift „Strafe und Resozialisierung. Hinführung zu einer Ethik des Justizvollzugs“. Anknüpfend an die Frage von Gefängnisseelsorgern nach der Ethik im Gefängnis und an ihre eigenen konkreten Erfahrungen mit Ethikkomitees im Gefängnis, geht es ihr u.a. um die Person des Inhaftierten als Subjekt von Resozialisierung sowie um strukturelle Rahmenbedingungen für die Realisierung sozialer Freiheit.



Der zweite Preisträger des Lorenz-Werthmann-Preises ist Prof. Dr. Franziskus Knoll OP mit seiner Dissertation „Mensch bleiben! Zum Stellenwert der Spiritualität in der Pflege“. Der Arbeit liegt die These zugrunde, dass auch in einer zunehmend säkularen Gesellschaft nach wie vor bestehende spirituelle Bedürfnisse der Menschen im Umgang mit Pflegebedürftigen nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Knoll verweist aber auch darauf, dass es durchaus so etwas wie eine „Wiederentdeckung der wertorientierten Pflege“ gibt.



Der mit 1.000 Euro dotierte Gertrud-Luckner-Preis geht an Anja Willeke, die sich in ihrer Master-Thesis mit dem Thema „Partizipative Führungskultur in Non Profit-Unternehmen“ beschäftigt hat. Willeke geht in ihrer Arbeit von dem Leitprinzip aus, dass Partizipation von Mitarbeitern ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Non Profit-Unternehmen ist. Sie legt dar, wie mit dem Partizipationsmodell „Roundtable“ die Ressourcen von Mitarbeitern optimal genutzt werden können und wie dieses Modell strukturell verankert werden kann.



Mit dem Gertrud-Luckner-Preis erinnert der DCV an die Lebensleistung von Dr. Gertrud Luckner (1900-1995). Als Abteilungsleiterin im DCV hat sie wesentliche Akzente für die Caritas und die soziale Arbeit in Deutschland gesetzt und sich maßgeblich für die Versöhnung zwischen Juden und Christen engagiert. Vom Staat Israel wurde die Freiburger Ehrenbürgerin als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.



Der Lorenz-Werthmann-Preis ist ein Wissenschaftspreis, den der DCV zu seinem 100-jährigen Jubiläum 1997 gestiftet hat. Der Name geht auf den Gründer des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Lorenz Werthmann, zurück. Mit dem Preis werden wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, die sich im Sinne der von Lorenz Werthmann formulierten Aufgaben mit der Arbeit und Aufgabenstellung der freien Wohlfahrtspflege, neuen Ansätzen der sozialen Arbeit sowie mit caritastheologischen und sozialethischen Themen befassen.



Über die Vergabe beider Preise entscheidet jeweils eine eigene unabhängige und interdisziplinär besetzte Jury.

