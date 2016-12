Neue DBV-Arbeitstagung "Industrieböden aus Beton"

Die neu konzipierte Tagungsreihe des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins E.V. (DBV) zum Anfang 2017 erscheinenden DBV-Merkblatt „Industrieböden aus Beton“ soll allen am Bau Beteiligten – dem Planer, dem Bauausführenden und auch dem Bauherrn – eine Hilfe sein, um Industrieböden so zu planen und herzustellen, dass der Bedarf des Bauherrn bzw. des Nutzers im Rahmen der technischen Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit erfüllt wird. Die Besonderheiten von Industrieböden aus Beton für Hallen- und Freiflächen bei Entwurf, Bemessung und Konstruktion sowie der Ausführung stehen hierbei im Mittelpunkt. Dabei wird neben unbewehrten Betonplatten auch auf Industrieböden aus Stahlfaserbeton eingegangen.



Die Arbeitstagung richtet sich an Planer und Bauausführende sowie an Auftraggeber für Industrieböden aus Beton.



Termine und Orte:



20. Juni 2017 Hamburg



21. Juni 2017 Frankfurt/Langenselbold



22. Juni 2017 München



Die Arbeitstagungen finden jeweils von 12:30 bis 17:00 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 139 € für Mitglieder des DBV, 179 € für Nichtmitglieder.













