DBV wiederholt Arbeitstagung "Risse im Stahlbeton - bestellt, geplant, gebaut?"

Aufgrund der großen Nachfrage im Herbst 2016 bietet der Deutsche Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 2017 zusätzliche Termine für die halbtägige Arbeitstagung „Risse im Stahlbeton – bestellt, geplant, gebaut?“ an. Sie richtet sich sowohl an Bauleiter, Oberbauleiter, Projektleiter, als auch an Tragwerks- und Objektplaner sowie Bauherren.



Stahlbeton – der gerissene Baustoff. Eigentlich ist diese Feststellung eine Selbstverständlichkeit, und dennoch sind Rissbildungen immer wieder ein Streitthema während und nach der Abwicklung von Bauvorhaben. Oftmals sind Risse planmäßig vorgesehen, trotzdem werden sie am Bauwerk bemängelt.



Wer hat welche Aufgabe, wer braucht welche Informationen, was genau ist eigentlich die Bauaufgabe? Sind Risse planmäßig vorgesehen und wie geplant am Bauwerk aufgetreten? Oder können Bauwerke auch rissefrei ausgeführt und geplant werden? Um als Beteiligter unter anderem diese Fragen beantworten zu können, bilden Erläuterungen zu den Entwurfsgrundsätzen mit Blick auf Trennrisse bei Beton- und Stahlbetonbauteilen sowie deren planerische Umsetzung einen Schwerpunkt der Veranstaltung. Diese wurden neu in das DBV-Merkblatt „Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau“ aufgenommen, sind aber bereits aus anderen Regelwerken bekannt.



Als zweiten Schwerpunkt behandelt die DBV-Arbeitstagung betontechnische und ausführungstechnische Maßnahmen zur Umsetzung des vorgesehenen Entwurfsgrundsatzes



Termine und Orte:



30. Mai 2017, Berlin



31. Mai 2017, Leinfelden-Echterdingen



1. Juni 2017, Ratingen



Die Arbeitstagungen finden jeweils von 12:30 bis 16:30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 139 € für DBV-Mitglieder, 179 € für Nichtmitglieder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren