DBV-Regionaltagungen "Bauausführung" 2017

Salamander-Gruppe auf der BAU in München - Nachhaltige Profillösungen rund ums Haus

05.12.2016 , Bauen & Wohnen, Rudolf Müller Mediengruppe

Die Rudolf Müller Mediengruppe bietet am 17. Januar auf der BAU 2017 in München einen geführten Messerundgang an zum Thema Barrierefreies Bauen...