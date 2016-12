U18-Jungen: Abschlusslehrgang

Isaac Bonga bei DBB-TV



Bundestrainer Harald Stein hat die deutsche U18-Nationalmannschaft der Jungen für einen letzten Lehrgang vor der Europameisterschaft im türkischen Samsun nominiert (16.-22. Dezember 2016). Vom 12.-14. Dezember 2016 sind folgende 14 Akteure in den Olympia-Stützpunkt Rhein-Neckar nach Heidelberg eingeladen:



Isaac Bonga (Foto, FRAPORT SKYLINERS/Eintracht Frankfurt), Leon Oscar Da Silva (MTSV Schwabing/IBA München), Philipp Hadenfeldt (ASC 46 Göttingen/BBT Göttingen), Isaiah Hartenstein (Zalgiris Kaunas/Litauen), Philipp Herkenhoff (SC RASTA Vechta/Young RASTA Dragons), Jona Hoffmann (Baunach Young Pikes), Bennet Hundt (ALBA Berlin), Lars Lagerpusch (SG MTV Herzöge Wolfenbüttel/Junior Löwen Braunschweig), Marten Linßen (Bayer Giants Leverkusen/TSV Bayer 04 Leverkusen), Kostja Mushidi (BC Mega Leks/Serbien), Louis Olinde (Brose Bamberg/Baunach Young Pikes), Moritz Sanders (Igeko Nürnberg Falcons BC/Nürnberger BC), Nelson Jeremias Weidemann (FC Bayern München), Ferdinand Zylka (ALBA Berlin/SSV Lok Bernau).



Auf Abruf: Cosmo Grühn (FRAPORT SKYLINERS/Eintracht Frankfurt), Alexander Möller (Telekom Baskets Bonn/Team Bonn-Rhöndorf).



Die endgültige EM-Mannschaft wird am 14. Dezember 2016 nominiert. Das Team wird betreut von Delegtionsleiterin Dr. Antje Hoffmann, Bundestrainer Harald Stein, den Co-Trainern Henrik Rödl und Sebastian Gleim, Mannschaftsarzt Dr. Wolfgang Plescher, Physiotherapeut David Arnold und Teambetreuer Heikel Ben Meftah.



Isaac Bonga bei DBB-TV



In unserer Vorschauserie auf die U18-Euopameisterschaft der Jungen im türkischen Samsun (16.-22. Dezember 2016) haben wir uns mit Isaac Bonga unterhalten, lassen seine Karriere Revue passieren (inkl. "Talente mit Perspektive") und blicken auf das aktuelle Team und seine Chancen bei der EM. Viel Spaß!



https://youtu.be/B2rR9vTmH5U

