DZT präsentiert Luther-Hologramm in Washington

Als offizieller Partner des Auswärtigen Amtes beteiligte sich die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) zusammen mit der GTAI an der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in der Residenz des deutschen Botschafters in Washington. Herzstück der Marketingaktion war eine digitale Installation im Herrensalon des Botschaftsgebäudes: Zum Auftakt der Themenkampagne „Luther 2017 – 500 Jahre Reformation in Deutschland“ stellte der Reformator sich und wichtige Stationen seines Lebens in einem computeranimierten Hologramm vor. Hierbei wurde insbesondere auf seine Wirkungsstätten in den neuen Bundesländern hingewiesen.



Mehr als 2.500 hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft hatten so Gelegenheit, eine bedeutende Facette des Reiselandes Deutschland in einer modernen Präsentationsform zu erleben. Die DZT begleitete ihren Auftritt auf dem Event mit Live-Tweets über verschiedene Twitter Accounts. Außerdem verbreitete sie Informationen und Bilder des Hologramms auf Social Media-Kanälen wie Snapchat und Facebook. Die Deutsche Botschaft postete Eindrücke des Events ebenfalls auf ihren Social Media-Accounts.



Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Die USA sind mit großem Abstand der wichtigste überseeische Quellmarkt für den deutschen Incoming-Tourismus. Das 500-jährige Reformationsjubiläum stößt in dem stark protestantisch geprägten Land auf besonders großes Interesse. Und Martin Luther als Symbolfigur ist ein ausgezeichneter Werbebotschafter, um kulturell interessierte und religiös motivierte Reisende für das Kulturreiseziel Deutschland zu begeistern. Deswegen sind wir stolz, als Partner des Auswärtigen Amtes, das Reiseland Deutschland bei dieser hochkarätigen Veranstaltung präsentieren zu können.“



Themenkampagne 2017 in den USA



Zeitgleich mit dem offiziellen Gedenkjahr zum Beginn der Reformation im Jahr 1517 in Deutschland rückt die DZT die Wirkungen dieses historischen Ereignisses in den Fokus ihrer weltweiten Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Die Themenkampagne „Luther 2017 – 500 Jahre Reformation in Deutschland“ wird ein modernes Deutschlandbild zeichnen und das Kulturreiseziel Deutschland im internationalen Wettbewerb stärken.



Die Themenkampagne ist Höhepunkt und Abschluss der Lutherdekade, in deren Verlauf die DZT das bevorstehende Jubiläum bereits seit 2008 in wichtigen Quellmärkten mit starken Bezügen zur Reformation wie den Niederlanden, der Schweiz, Skandinavien, Ungarn, den USA, Kanada sowie Südkorea platziert hat.



In den USA macht die DZT gemeinsam mit touristischen Partnern im Rahmen einer großen PR- und Social Media-Kampagne sowie zahlreichen PR-Events auf das Reformationsjubiläum aufmerksam. Die aufwändige digitale Hologramm-Installation Luthers bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in der Residenz des Botschafters ist ein erster Höhepunkt. Weitere PR-Events veranstaltet die DZT zur Eröffnung der Ausstellungen des Projektes „Here I stand…“ in New York, Atlanta und Minneapolis.



Zentrale Kampagnenmaßnahmen zur weltweiten Kommunikation



Die DZT nutzt in der Themenkampagne die gesamte Marketingklaviatur. Eine Luther-Figur von Playmobil wird als Give-away in definierten Schwerpunktmärkten eingesetzt. Seit 1. Oktober 2016 läuft auf der DZT-Website der Countdown zum 31. Oktober 2016, dem Reformationstag, an welchem das Reformationsjahr startet. Die weltweiten Marketingaktivitäten der DZT zur Themenkampagne „Luther 2017 - 500 Jahre Reformation“ beginnen dann offiziell.

Über Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ist das nationale "Tourist Board" Deutschlands mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie vertritt das Reiseland Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und wird von diesem aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Die DZT entwickelt und kommuniziert Strategien und Produkte, um das positive Image der deutschen Reisedestinationen im Ausland weiter auszubauen und den Tourismus nach Deutschland zu fördern. Dazu unterhält sie weltweit 30 Ländervertretungen. Nähere Informationen finden Sie in unserem Online-Pressecenter unter http://www.germany.travel/....





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren