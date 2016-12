Zeitkapsel 45: »Falls Sie einen Millionär mit Kultursinn antreffen«

Hermann Hesse war seit 1904 einer der großen und erfolgreichen Hausautoren des S. Fischer Verlags. 2015 sind über 140 verschollen geglaubte Briefe im Antiquariatshandel aufgetaucht, die Hesse zwischen 1903 und 1934 an den Verleger Samuel Fischer und dessen Frau Hedwig geschrieben hat. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach konnte diese Briefe erwerben. Heike Gfrereis, die Leiterin der Marbacher Museen, und Gunilla Eschenbach, als Wissenschaftlerin im Archiv verantwortlich für Verlagsarchive, haben sie gesichtet und zeigen nun, was in ihnen steht, was man auf ihnen sieht und wohin sie führen, wenn man sie mit anderen Marbacher Beständen kreuz und quer liest.



Eine Spur etwa führt auf die Berge und in ein Schneegestöber, in dem Thomas Mann sich beinahe verläuft, eine andere in eine heimliche Geburtstagsfeier am 24. Dezember, eine dritte auf Umwegen 1913 an den Lido in Venedig, eine vierte zu einem Baumkuchen im Tessin und eine fünfte mitten hinein in Hesses Texte. »Men Werkchen ist unmodern, sogar antimodern. Auch an formalen Mängeln wird es nicht fehlen«, berichtet er über seinen Peter Camenzind, und Unterm Rad kündigt er ebenso kokett-kritisch an: »Nur fürchte ich, er wird langweilig werden«.



Die Sprecherin Lena Franzen liest dazu begleitend Auszüge aus Hesses Briefen und Romanen vor.



Die Veranstaltung findet am 14. Dezember 2016 um 19.30 Uhr im Berthold- Leibinger-Auditorium des Literaturmuseums der Moderne statt. Der Eintritt kostet 7,-/5,-/für Mitglieder der DSG 3,50 Euro.

