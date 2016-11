125 Jahre gesetzliche Rentenversicherung - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Michael Bischof, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Nordbayern und Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe eröffneten Jubiläumsausstellung im Rathaus.



Seit mehr 125 Jahren gibt es sie, die gesetzliche Rentenversicherung. Im Jahr 1891 nahmen die Versicherungsträger in Bayern ihre Arbeit auf.



Seit damals hat das System der gesetzlichen Rentenversicherung seine Stabilität und Anpassungsfähigkeit mehrfach bewiesen.



Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern und die Stadt Bayreuth würdigen dieses Jubiläum mit einer Ausstellung, die eindrucksvoll dokumentiert, welche Krisen und gesellschaftlichen Veränderungen die gesetzliche Rentenversicherung bisher bewältigte.



Michael Bischof, Vorstandsvorsitzender der DRV Nordbayern, eröffnete am 16. November gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe die zweiwöchige Jubiläumsausstellung im Bayreuther Rathaus. „Die Ausstellung nimmt ihre Besucher mit auf eine höchst interessante Zeitreise. Die Historie der Rentenversicherung ist ein wichtiges Kapitel deutscher Sozialgeschichte und auch Bayreuther Stadtgeschichte – ein Kapitel, auf das wir als bundesdeutsche Gesellschaft mit Blick auf das in vielen Jahrzehnten Erreichte und manchmal auch Erstrittene stolz sein dürfen", so die Oberbürgermeisterin.



„Wirtschaftskrisen, Währungsreformen, Weltkriege, Gesetzesreformen – die gesetzliche Rentenversicherung blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.", erklärte Michael Bischof, der es aber nicht nur bei einem Rückblick auf die Vergangenheit beließ. „Mit rund 3.000 Mitarbeitern ist die DRV Nordbayern ein attraktiver Arbeitgeber und auch Ausbildungsbetrieb in und für die Region. Unsere Experten in den Auskunfts- und Beratungsstellen in ganz Franken und den Rehabilitationskliniken gewährleisten ein kompetentes Netz an Beratung und hochqualifizierten Rehabilitationsleistungen." Michael Bischof versichert: „Wir wissen um die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Versicherten haben."



Die Ausstellung kann noch bis 25. November 2016 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich mittwochs von 14 bis 18 Uhr im Bayreuther Rathaus im Foyer im 1. Stock kostenlos besichtigt werden.



Mehr über die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, deren Geschichte und Fotos der feierlichen Eröffnung im Rathaus findet man im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de in der Rubrik „Wir über uns – Informationen zum Unternehmen – 125 Jahre gesetzliche Rentenversicherung".

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern betreut rund 1,6 Millionen Versicherte und zahlt etwa 856.000 Renten monatlich aus. Mit Auskunfts- und Beratungsstellen und eigenen Rehabilitationskliniken bietet sie einen umfangreichen Beratungsservice und hochqualifizierte Reha-Leistungen. Sie ist Verbindungsstelle für Brasilien, Portugal, Rumänien und die Türkei. Ihr jährlicher Haushalt beträgt 8,3 Milliarden Euro.

