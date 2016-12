7. Dezember ist "Tag des brandverletzten Kindes"

Die Gefahr lauert in der Weihnachtszeit! Denn gerade in der Zeit von Plätzchen, Punsch und Kerzen ist die Gefahr groß, dass Kinder sich verletzen. Schnell haben sie an das heiße Backblech gefasst, ist heißer Wachs über ihre Hände gelaufen oder sie haben in die Flamme einer Kerze gelangt. Deshalb ist es für Eltern besonders wichtig zu wissen, was sie in solch einer Situation tun sollten:



Statt im Notfall in Panik zu verfallen, heißt es: Ruhe bewahren und schnell die richtigen Maßnahmen ergreifen.



Kinder nicht in Reichweite von Herd, Kerzen und heißen Getränken kommen lassen. Kommt es dennoch zu einer Verbrennung oder Verbrühung, sollte die betroffene Stelle sofort für rund 20 Minuten mit kaltem Leitungswasser gekühlt werden. Kein Eis oder Eiswasser verwenden. Es verstärkt nach kurzer Linderung die Beschwerden.



Ebenso kann von Lichterketten eine Gefahr für Kinder ausgehen. Verwenden Sie grundsätzlich nur Lichterketten mit Sicherheitszertifikat. Bei einem elektrischen Schlag sollten Sie immer ins Krankenhaus fahren, selbst wenn Sie Ihrem Kind nichts anmerken.



Weitere Tipps für Eltern unter: www.erste-hilfe-kleinkinder.de









