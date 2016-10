Führungswechsel bei der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover

Schichtwechsel in der Chefetage: Professor Michael Sommer hat zum 1. Oktober wieder den Vorsitz im Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover übernommen. Der Vertreter der Arbeitgeber löst damit turnusmäßig Helga Schwitzer ab, die die Versichertenseite vertritt. In der 125-jährigen Geschichte des niedersächsischen Rentenversicherers war sie die erste Frau in diesem Ehrenamt. Professor Sommer tritt den Posten jetzt zum sechsten Mal an.



Zeitgleich wechselt auch in der Vertreterversammlung der Vorsitz zwischen Versicherten- und Arbeitgeberseite. Im kommenden Jahr wird dieser Posten vom Vertreter der Versicherten Detlev Behrens besetzt. Dessen Stellvertreterin wird dann Birgit Stehl von der Arbeitnehmerseite, die den Vorsitz in den vergangenen zwölf Monaten innehatte.



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-braunschweig-hannover.de.

