HSE24 und DHL setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort

Das Homeshopping-Unternehmen HSE24 und DHL Paket setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre fort und haben den bestehenden Vertrag vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. DHL bleibt damit der größte Logistikpartner von HSE24.



Grundlage des Erfolges bildet das 2013 erweiterte DHL Logistik-Center in Greven, von dem aus das komplette Warenmanagement sowie die Logistik gesteuert und Sendungen direkt über eine Förderbrücke in das anliegende DHL Paketzentrum eingespeist werden. Mit ca. 1.000 Mitarbeitern, einer Lager- und Abwicklungsfläche (inkl. Verwaltung) von 59.000 m² sowie 40.000 Palettenstellplätzen im Hochregallager ist das DHL Logistik-Center eines der leistungsstärksten Fulfillment-Center in Deutschland. In Spitzenzeiten kommissionieren die Mitarbeiter mehr als 5.000 HSE24 Sendungen pro Stunde. Einer der größten Wachstumstreiber bei HSE24 ist der E-Commerce, der 2015 ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmachte. Umso wichtiger sind reibungslose und zuverlässige Logistikprozesse für das Omnichannel-Unternehmen.



„Wir freuen uns über das Vertrauen, das HSE24 weiterhin in uns setzt. Mit dem erweiterten Logistik-Center in Greven und der direkten Anbindung an unser Paketzentrum sind wir in der Lage, eine integrierte Lösung anzubieten, die optimal auf die besonderen Anforderungen im Homeshopping-Geschäft und die Wachstumsstrategie von HSE24 abgestimmt ist", erläutert Ole Nordhoff, Executive Vice President von DHL Paket Deutschland.



Zu den besonderen Anforderungen, die HSE24 stellt, zählen unter anderem die schnellstmögliche Zustellung der bestellten Ware, flexibles Handling eines sich häufig und schnell drehenden Sortiments sowie eine passende Lösung für ein breites Produktspektrum verteilt über verschiedene Kategorien. Diese erfordern eine spezifische Lagerung und eine unterschiedliche Bearbeitung. So hat der Standort in Greven neben einem Hängewarenlager mit Textilaufbereitung auch einen Sicherheitsbereich für wertvolle Güter wie Schmuck. Diese verschiedenen Sortimente verlangen aufgrund von unterschiedlichen Kombinationen in den Kundenaufträgen zudem eine komplexe Nachschub-, Kommissionier -und Verpackungslogistik, die DHL Paket mit dem erweiterten Leistungsspektrum sicherstellt.



„Mit DHL haben wir einen leistungsstarken Logistikpartner an unserer Seite, der nicht nur mit Blick auf die hohen Anforderungen an eine schnelle, präzise und effiziente Belieferung unserer Kunden bestens aufgestellt ist. Auch für unser weiteres internationales Wachstum ist DHL dank seiner Größe und weltweiten Präsenz der ideale Partner“, sagt Michael Melanschek, Leiter Logistik & Qualitätsmanagement bei HSE24.



Durchschnittlich verlassen mehr als 32.000 HSE24 Pakete pro Tag das DHL Logistik-Center in Greven, in Spitzenzeiten sind es bis zu 80.000 Pakete am Tag. Dabei zählt HSE24 rund 20.000 verschiedene Artikel in sieben Produktkategorien.



Als führender Logistikpartner im deutschen E-Commerce und Versandhandel bündelt DHL Paket für eine Vielzahl an Online-Händlern Fulfillmentleistungen wie Warenwirtschaft, Qualitätskontrolle, Lagerhaltung, Kommissionierung und Verpackung über Versand und Auslieferung an die Haustür oder den vereinbarten Wunschort bis zum Retourenmanagement. 2015 wurden allein in Deutschland mehr als 1,1 Milliarden Sendungen erfolgreich von DHL Paket zugestellt.



HSE24

HSE24 ist eine der führenden Adressen für modernes und multimediales Homeshopping. Der innovative Omnichannel-Versandhändler informiert mit seinen Sender-Marken HSE24, HSE24 Extra, HSE24 Trend und seinem Online-Shop über neueste Trends. Dabei vernetzt er konsequent die interaktiven Plattformen TV, Online und Mobile und bietet umfangreiche Anwendungen für Smartphone, SmartTV und Tablet. Rund um die Uhr präsentiert die Lifestyle-Marke HSE24 ihren Kunden ein emotionales Einkaufserlebnis. Das inspirierende Angebot umfasst jährlich mehr als 20.000 Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Kosmetik, Wohnen & Ambiente - die meisten davon exklusiv. Den herausragenden Service von HSE24 belegen zahlreiche Auszeichnungen. Das Geschäftsjahr 2015 konnte mit einem Nettoumsatz von 626 Millionen Euro und einer deutlichen Gewinnsteigerung abgeschlossen werden. HSE24 beschäftigt in der Zentrale über 800 Mitarbeiter, mehr als 2.500 Beschäftigte sind bei Call Center- und Logistik-Partnern tätig.

Über die Deutsche Post AG

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Als "family of divisions" bieten die DHL-Divisionen ein einzigartiges Logistikportfolio - von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 340,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern, spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie "Technology", "Life Sciences & Healthcare", "Automotive", "Energy" und "Retail" und einer ausgewiesenen Verpflichtung zu unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung ist DHL "The logistics company for the world".





