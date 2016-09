DOG 2016: 114. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft

Erfolgreich kindliche Kurzsichtigkeit verhindern, neue Erkenntnisse zur Therapiehäufigkeit bei altersabhängiger Makuladegeneration



Kurzsichtigkeit bei Kindern ist ein rasant anwachsendes Gesundheitsproblem. Warum Atropin-Augentropfen besser als Tageslicht vor der Fehlsichtigkeit schützen, erläutern Experten morgen auf der Kongress-Pressekonferenz zum diesjährigen Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG). Weitere Themen dort: Schwankungen in der Sehschärfe können ein frühes Warnzeichen für Diabetes sein. Wann sollte man den Augenarzt aufsuchen? Plus: Warum weniger mehr ist – was Experten auf Basis neuer Studien zur Injektionshäufigkeit bei altersabhängiger Makuladegeneration raten.



Die Kongress-Pressekonferenz findet am Donnerstag, 29. September 2016, von 12.30 bis 13.30 Uhr im Estrel Congress & Messe Center Berlin, Raum Paris, Sonnenallee 225 in 12057 Berlin statt. Themen und Referenten können Sie nachfolgend einsehen. Bitte melden Sie sich unter ullrich@medizinkommunikation.org an.



Weitere Infos zum Kongressprogramm unter www.dog-kongress.de.



Terminhinweise:



- Kongress-Pressekonferenz der DOG 2016

Termin: Donnerstag, 29. September 2016, 12.30 bis 13.30 Uhr

Ort: Estrel Congress & Messer Center Berlin, Raum Paris, Sonnenallee 225, 12057 Berlin



- Symposium „10 Jahre anti-VEGF Therapie: Aktuelle Versorgungsrealitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz“

Termin: Sonntag, 2. Oktober 2016, 10.00 bis 11.15 Uhr

Ort: Estrel Congress & Messer Center Berlin, Saal A&B, Sonnenallee 225, 12057 Berlin



Themen und Referenten:



Volkskrankheiten am Auge: Rund 18 Millionen Deutsche sind betroffen – wo die Forschung besonders gefordert ist

Professor Dr. med. Horst Helbig

Präsident der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG),

Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Regensburg



Volkskrankheit Kurzsichtigkeit: Wie schützen wir unsere Kinder davor – Kontaktlinsen, Atropin-Tropfen, Bildschirmverbot und mehr Licht in der Schule?

Professor Dr. med. Wolf Lagrèze

Leitender Arzt der Sektion Neuroophthalmologie, Kinderophthalmologie und Schielbehandlung, Universitäts-Augenklinik Freiburg



Volkskrankheit Diabetes: Was der Augenarzt erkennen kann

Professor Dr. med. Gabriele Lang

Leiterin der Sektion konservative Retinologie und Laserchirurgie der Universitäts-Augenklinik Ulm



Volkskrankheit altersabhängige Makuladegeneration:

Zehn Jahre Injektionstherapie – Erblindungen auf dem Rückzug oder ein Tropfen auf den heißen Stein?

Professor Dr. med. Frank Holz

Direktor der Universitäts-Augenklinik Bonn



Neue Therapieentwicklungen bei erblich bedingten Netzhautschäden

Professor Dr. med. Eberhart Zrenner

Forschungsinstitut für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen;

Sprecher des Zentrums für Neurosensorik der Universität Tübingen;

Träger der Albrecht-von-Graefe-Medaille



Moderation: Anne-Katrin Döbler, Pressestelle DOG, Stuttgart





