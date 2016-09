DOMOTEX Turkey 2017 erwartet vielfältiges Angebot im Zentrum der türkischen Teppichproduktion

Die DOMOTEX Turkey 2017 öffnet vom 22. bis 25. Mai zum vierten Mal in Gaziantep ihre Tore. Die führende internationale Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der Türkei bietet den ausstellenden Firmen ideale Voraussetzungen dafür, Geschäftsbeziehungen mit Partnern aus der Türkei und dem Nahen Osten auf- und auszubauen sowie neue Absatzmärkte für ihre Produkte zu erschließen. Die Messe wird von der Deutschen-Messe-Tochter Hannover Fairs Turkey in Kooperation mit der Handelskammer von Gaziantep (GTO), dem Verband südostanatolischer Teppichexporteure (GAIB) und der Kammer der Teppichhersteller von Gaziantep (GHO) veranstaltet.



Gaziantep gehört zu den international bedeutsamsten Zentren für die Produktion maschinell gefertigter Teppiche. Dank der starken Unterstützung der lokalen Teppichproduzenten erwarten die Veranstalter eine starke Ausstellerbeteiligung. „Da ein Großteil der Aussteller im Zentrum der türkischen Teppichindustrie ansässig ist, rechnen wir damit, dass ein großes und vielfältiges Angebot auf der Messe gezeigt wird“, sagt Alexander Kühnel, General Manager von Hannover Fairs Turkey. „Die DOMOTEX Turkey wird erneut die starke Stellung der Türkei auf dem Gebiet der maschinell hergestellten Teppiche deutlich machen.“



Zur DOMOTEX Turkey 2016 hatten 198 Unternehmen ihre Produkte und Neuheiten auf einer Nettoausstellungsfläche von 22 164 Quadratmetern präsentiert. Neben Herstellern aus der Türkei waren auch rund 30 Unternehmen aus Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Iran, Jordanien, den Niederlanden und Usbekistan vertreten. Die Veranstaltung zog 8 179 Fachbesucher auf das Ortadogu-Messegelände in Gaziantep, vornehmlich aus der Türkei und dem Nahen Osten.



Auch 2017 halten die Veranstalter gemeinsam mit Turkish Airlines ein besonderes Angebot bereit: Als offizieller Partner der DOMOTEX Turkey bietet die Fluggesellschaft Ausstellern und Besuchern der Messe einen Sonderrabatt von bis zu 20 Prozent für internationale Flüge nach Gaziantep an.



Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.domotexturkey.com .



DOMOTEX Worldwide:



DOMOTEX Hannover, 14. bis 17. Januar 2017, Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge.



DOMOTEX asia/CHINAFLOOR: Shanghai, 21. bis 23. März 2017, führende internationale Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der Region Asien-Pazifik.

