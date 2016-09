Erweiterter Vereinszweck des DME e.V.

Nunmehr seit 13 Jahren arbeitet die DeutscheMeerwasserEntsalzung e.V. (kurz DME e.V.) erfolgreich im Sinne seiner Mitglieder. Dabei war der Schwerpunkt der Vereinsarbeit bisher das Thema der Meerwasserentsalzung. In den letzten Jahren hat es sich aber immer stärker gezeigt, dass Techniken zur Meerwasserentsalzung durchaus auch im industriellen Umfeld erfolgreich eingesetzt werden können. Hier seien nur die Schlagworte „Zero Liquid Discharge“, Water Re-Use“ oder „Resource Recovery“ genannt.



Seit Juni dieses Jahres hat unser Verein nun eine neue Satzung, deren erweiterter Vereinszweck diesem neuen Umfeld Rechnung trägt!



Der DME e.V. kann nun dem gesamten Thema Entsalzung auch im europäischen industriellen Umfeld - und damit im politischen Umfeld - mehr Gewicht geben. Der Vorstand sieht hier eine Möglichkeit, den Mitgliedern zu helfen, die industrielle Anwendung auf diesen Gebieten zu erschließen und durch die breiteren Anwendungsmöglichkeiten die Mitgliederbasis zu stärken.



Die Themen „Wissensvermittlung“, „Netzwerkbildung“ und „Nachwuchsförderung“ bleiben natürlich nach wie vor Kernanliegen des DME e.V. Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Sie in den kommenden Wochen über erste Aktivitäten in diesen Bereichen zu informieren.



In diesem Zusammenhang ist es uns ein Anliegen auch noch kurz auf die Zusammenarbeit mit unserem erfolgreichen Spin-off - der DeutschenMeerwasserEntsalzung GmbH (kurz DME GmbH) - einzugehen. In letzter Zeit gab es hier vereinzelt Irritationen. Die DME GmbH ist rechtlich und wirtschaftlich vollkommen getrennt und losgelöst von unserem Verein. Jegliche an DME e.V. gesandte Informationen (auch Studienarbeiten, wissenschaftliche Publikationen oder andere Know-How relevante Dokumente) werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur und ausschließlich mit Ihrer Zustimmung für die Vereinszwecke genutzt! Der Verein verfolgt hier strikt das Ziel der Gemeinnützigkeit! Auch hat der Verein keinerlei Einfluss auf die Aktivitäten der DME GmbH !



Selbstverständlich gelten die Ihnen bekannten Vorteile für Mitglieder bei Veranstaltungen der DME GmbH nach wie vor!



Gemeinsam mit der DME GmbH werden wir daran arbeiten, diese Trennung auch in dem allgemeinen Schriftverkehr noch klarer und deutlicher zu kommunizieren!



In diesem Sinne freuen wir uns darauf, Ihnen nun zukünftig mit einem noch breiter aufgestellten Verein eine noch bessere Plattform für Ihre Wünsche bieten zu können.

