Abschlagen und Einlochen gegen den Krebs!

Am 24. September 2016 wurde im Golfpark Rothenburg-Schönbronn das Bundesfinale der 35. bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe ausgetragen. Die besten Golferinnen und Golfer aus 125 Benefiz-Golfturnieren ermittelten die Bundessieger.



Die Bruttosieger Marion Stracke und Lars Sondermann konnten im Anschluss an das Turnier einen Scheck über den Gesamterlös der Benefiz-Golfturnierserie 2016 in Höhe von 290.000 Euro an Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, überreichen. Weert Diekmann, Bankdirektor der DekaBank, dem Generalsponsor der Turnierserie, hatte zuvor eine Spende von 25.000 Euro übergeben.



Marion Stracke vom Golfclub Bad Wildungen e.V. und Lars Sondermann vom Golfclub Gut Berge Gevelsberg/Wetter e.V. sicherten sich den Bruttosieg. Christina Höfer vom Golfclub Gera e.V., Ingo Schyra vom Golfclub Bruckmannshof e.V. und Peter Scholzen vom Golf Club Eifel e.V. siegten in den drei Netto-Klassen. Leonhard Obergfell vom Golfclub Ravensburg e.V. gewann bei den Herren die Wertung „Longest Drive“. Bei den Damen ging der Sieg dieser Wertung an Christine Dern vom Golfclub Unna-Fröndenberg e.V. Die Wertung „Nearest to the Pin“ sicherte sich Christina Höfer vom Golfclub Gera e.V.



Rund 7.500 Golferinnen und Golfer verbanden sportlichen Einsatz mit der Hilfe für krebskranke Menschen: Von April bis August 2016 spielten sie in 125 lokalen Vorrundenturnieren um die Qualifikation für die drei Regionalfinale und dort um den Einzug in das Finale. Sie sammelten aber auch Spenden für die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe. Zudem spendeten die Golfclubs bei den regionalen Turnieren die Startgelder.



Bei ihrem Engagement für krebskranke Menschen wurden die Golferinnen und Golfer unterstützt durch die DekaBank, dem Generalsponsor der Benefiz-Turnierserie. Das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe stellte die Siegerpreise für die gesamte Turnierserie. Der Golfpark Rothenburg-Schönbronn in Buch am Wald stellte zudem den Golfplatz für das Bundesfinale unentgeltlich zur Verfügung.



Der Scheck über den Erlös der Golf-Wettspiele 2016 wurde im Anschluss an das Finalturnier an die Deutsche Krebshilfe übergeben. Seit Beginn von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie im Jahr 1982 haben Deutschlands Golferinnen und Golfer bisher rund 7,3 Millionen Euro für die Bekämpfung der Krebskrankheiten gespendet.



Von Dr. Mildred Scheel als Bürgerbewegung ins Leben gerufen, trägt die Deutsche Krebshilfe seit ihrer Gründung im Jahr 1974 maßgeblich dazu bei, die Heilungschancen krebskranker Menschen und ihre Versorgung stetig zu verbessern. Die Stiftung finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Öffentliche Mittel stehen ihr nicht zur Verfügung. „Deutschlands Golferinnen und Golfer gehören seit 35 Jahren zu den verlässlichen Förderern der Deutschen Krebshilfe. Ihr Vertrauen und ihre Unterstützung verhelfen uns dazu, die Versorgung von Krebs-Patienten weiter zu verbessern und innovative Forschungsprojekte zu unterstützen,“ so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.



Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.

