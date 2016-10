Verleihung des DIA-Forschungspreises 2016

Zum 18. Mal verlieh die Deutsche Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real ihren Forschungspreis. In diesem Jahr zeichnete EU-Kommissar Günther Oettinger eine Dissertation und zwei Masterarbeiten aus. Die Preisträger sind Dr. Sebastian Kohlfür seine Dissertation „Mieternation oder Hauseigentümernation? Wie historische Stadtpolitik-, Hausfinanz- und Bausektorinstitutionen die USA, Deutschland und Frankreich auf verschiedene Wohnungspfade setzten“, Andreas Kindt für seine Masterarbeit „Entwicklung einer Methodik zur Erkundung, Prognose und Optimierung der Lebenszykluskosten technischer Infrastruktur in der Stadt unter besonderer Berücksichtigung von Instandhaltungsstrategien“ und Lasse Haarstark für seine Masterarbeit „Analyse der Auswirkungen energieeffizienter Bauteile auf die Lebenszykluskosten von Gewerbeimmobilien am Beispiel der Siemens AG“.



„Die immobilienwirtschaftliche Forschung in Deutschland ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich internationaler und interdisziplinärer geworden. Die großen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung und Eigentumsbildung gewinnen auch hier zunehmend an Bedeutung“, stellte DIA-Studienleiter Professor Heinz Rehkugler fest. Dies gelte sowohl für die universitäre Forschung als auch für die angewandte Forschung in Unternehmen. Der intensive Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis sichere Unternehmen und Kommunen erhebliche Wettbewerbsvorteile. Um diesen Austausch in der Immobilienwirtschaft weiter voran zu treiben, unterstütze die Deutschen Immobilien-Akademie neben der Aus- und Weiterbildung die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsfragen. Die Arbeiten der Preisträger zeichneten sich durch ihre Aktualität und ihren praktischen Nutzen sowohl für die Forschung als auch für die Praxis aus.



„Frankreich, Deutschland und die USA weisen trotz ähnlicher sozio-ökonomischer Entwicklung im 20. Jahrhundert eine unterschiedliche Eigentumsquote auf. Den geringsten Anteil an Hauseigentümern weist Deutschland mit 40 bis 45 Prozent auf, den höchsten die USA mit 60 bis 70 Prozent“, führte Professor Rehkugler aus. Frankreich bewege sich im Mittelfeld zwischen diesen Polen. Die Gründe und Auswirkungen dieser bereits für das frühe 20. Jahrhundert nachweisbaren Rangfolge bildeten die zentrale Fragestellung der Dissertation von Dr. Sebastian Kohl. Bisherige Erklärungen für die unterschiedlichen Wohneigentumsquoten, die sich vor allem auf die Unterschiede in der Kultur, der Wohnungspolitik und der sozialen Absicherung fokussiert hätten, seien nur bedingt belastbar. Kohl weise anhand von historischen Fallstudien und Städtedatensätzen nach, dass vielmehr die bereits im 19. Jahrhundert entstandenen langlebigen institutionellen und baulichen Strukturen auf der Angebotsseite des Wohnungssektors die Unterschiede zementiert hätten. „In den USA präferierte die Bevölkerung damals Städte mit ausgedehnten Einfamilienhaussiedlungen, Bausparvereine dienten als Finanzinstitutionen und zum Einsatz kamen standardisierte Bauweisen“, so Professor Rehkugler. In Deutschland hingegen seien stark autonome Städte in kompakter Mehrfamilienhausform gewachsen, hätten sich Hypothekenbanken als die dominierenden Finanzierungsinstitutionen herausgebildet und Einfamilienhäusern seien individuell und in Massivbauweise errichtet worden. Neben diesen strukturellen Faktoren spiele zudem die Umwandlung von Stockwerkswohnungen in Eigentumswohnungen eine Rolle. Die Dissertation rege mit dem Nachweis der Pfadabhängigkeiten auf Wohnungsmärkten auch zu einer neuen Theoriebildung für Märkte mit langlebigen Gütern wie Auto-, Investitions- oder Arbeitsmärkte an.



„Andreas Kindt hat in seiner Masterarbeit ein aussagekräftiges Modell für die Erfassung und Berechnung von Lebenszykluskosten der technischen Infrastruktur einer Stadt entwickelt und es an Hand eines Fallbeispiels in Weimar in der Praxis erprobt“, erläuterte Professor Rehkugler das zentrale Thema dieser Arbeit. Er habe sich in seiner Untersuchung schwerpunktmäßig auf die Instandhaltungsstrategien als Steuerungsgröße während der Nutzungsphase konzentriert. Der von Kindt entwickelte Ablaufplan ermögliche es dem Anwender schrittweise die Ermittlung der Lebenszykluskosten vorzubereiten, durchzuführen und die die Belastbarkeit der Ergebnisse zu prüfen. Die Anwendbarkeit sei nicht auf einen spezifischen Infrastrukturtyp beschränkt, sondern übergreifend für die technische Infrastruktur einer Stadt ausgelegt. Entscheidungsträger in Stadtwerken und Städten, aber auch der Privatwirtschaft unterstütze das Modell dabei, die Lebenszykluskosten ihrer technischen Infrastruktur zu evaluieren und darauf aufbauend die Instandhaltung zu optimieren.



„Neben steigenden Energiepreisen und öffentlich-rechtlichen Regulierungen steigt zumindest bei Gewerbeimmobilien das Bewusstsein, dass der Verzicht auf Nachhaltigkeit im Bau zu Wert-, Performance- und Imageverlust führen kann“, stellte Professor Rehkugler fest. Immobilien seien langlebige Güter, in deren gesamtem Lebenszyklus nur etwa 20 Prozent aller Kosten auf die Baukosten und 80 Prozent auf die späteren Betriebskosten entfielen. Lasse Haarstark sei in seiner praxisnahen Masterarbeit der Frage nachgegangen, wie sich der Trade-Off zwischen Energieeffizienz und Lebenszykluskosten durch den Einbau energieeffizienter Bauteile optimieren lasse. Die Berechnungskomponenten der Bauteilvarianten habe Haarstark aus dem Immobilienportfolio der Siemens AG und den Richtwerten der Literatur abgeleitet. Im Rahmen einer detaillierten Berechnung der diskontierten Zahlungsströme im Lebenszyklus habe er die bauteilspezifischen Herstellungs-, Nutzungs- und Erneuerungskosten in Abhängigkeit ihres Entstehungszeitpunkts dargestellt. Dabei habe er auch die Wechselwirkungen der Bauteile untereinander berücksichtigt. Die Arbeit komme zu dem Ergebnis, dass für einen erfolgreichen Einsatz von Lebenszykluskostenanalysen vor allem der Zeitpunkt und der Detaillierungsgrad der Daten entscheidende Rollen spielten.

