Steigenberger Hotel Business Bay Dubai als "Best Luxury Business Hotel in the UAE" ausgezeichnet

Das Steigenberger Hotel Business Bay Dubai hat bei den renommierten World Luxury Hotel Awards 2016 die Auszeichnung als „Best Luxury Business Hotel in the UAE” erhalten. Die Anerkennung für das Hotel basiert auf einer Befragung von Hotelgästen und Reisenden aus aller Welt sowie internationalen Hospitality-Experten. Mehr als 160.000 abgegebene Stimmen sind in die Auswertung eingeflossen. Die Preisverleihung fand Ende Oktober in Doha, Qatar, statt.



Das 5-Sterne Hotel mit deutschem Touch ist seit weniger als einem Jahr geöffnet, hat nun aber schon zum wiederholten Mal eine bedeutende Auszeichnung erhalten, darunter der „Leading New Hotel Award“ im Rahmen der “Leaders in Hospitality Awards“. Siegfried Nierhaus, Vice President Deutsche Hospitality Middle East, dazu: „Die Anerkennung in einem solch dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt wie Dubai ist eine große Motivation für unser gesamtes Team!“



Steigenberger Hotel Business Bay, im Herzen des Business Bay Distrikts von Dubai gelegen, ist das erste Steigenberger Hotel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seine Zimmer und Suiten bieten faszinierende Ausblicke auf den Wasserkanal, der die Business Bay mit dem Persischen Golf verbindet, sowie auf die Skyline mit Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Elegante Designs, großzügige und moderne Arbeitsplätze sowie ein breites Spektrum von Annehmlichkeiten schaffen beste Bedingungen für Hotelaufenthalte sowohl für private als auch für dienstliche Anlässe. Drei Besprechungsräume und ein Ballsaal mit Tageslicht bilden den passenden Rahmen für Konferenzen und Veranstaltungen.



Das Hotel beherbergt auch fünf gastronomische Highlights: Im “Bayside Restaurant & Terrace” werden internationale Gerichte frisch zubereitet; “Das Café” ist der richtige Ort für einen Tee oder Kaffee am Nachmittag; “Swim & Tonic” ist eine Poolbar und Lounge, gemeinsam mit “The Backyard”, bietet es atemberaubende Blicke auf den Burj Khalifa Turm, im Food Truck werden asiatische Gerichte zubereitet; “Neunzehn” heißt die Executive Lounge auf dem 19. Stockwerk; und im “Brothaus”, werden deutsches Brot, Gebäck und gesunde Speisen serviert oder zum Mitnehmen zubereitet.

Deutsche Hospitality

Deutsche Hospitality ist die Dachmarke für die Betriebe der Steigenberger Hotels AG. Drei Hotelmarken werden unter ihrem Schirm geführt: Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel. Insgesamt 116 Hotels auf drei Kontinenten gehören zu Deutsche Hospitality; davon befinden sich 20 Hotels in Entwicklung. Zum Portfolio gehören 56 Steigenberger Hotels and Resorts sowie 39 IntercityHotels. Das erste Jaz-Hotel öffnete im November 2015 in Amsterdam.



Sie finden Deutsche Hospitality in den sozialen Medien und im Internet:



www.deutschehospitality.com

www.steigenberger.com

www.intercityhotel.com

www.jaz-hotel.com







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren