IntercityHotel Rostock: Wiedereröffnung nach umfangreicher Renovierung

Nach neunmonatiger Renovierung feierte das IntercityHotel Rostock am Dienstagabend die Beendigung der Arbeiten. Das im Jahr 1994 eröffnete Hotel wurde seit vergangenem Frühjahr im laufenden Betrieb komplett renoviert. Eine siebenstellige Summe wurde in die Modernisierung der Infrastruktur und in den Brandschutz investiert. Darin inbegriffen waren alle 174 Zimmer, die unter anderem neue Bäder, neues Interieur und 42-Zoll Flatscreen-Fernseher erhalten haben. Durch eine bauliche Veränderung bietet das Hotel nun erstmals Familienzimmer mit Verbindungstüren für bis zu fünf Personen an.



Auch in den öffentlichen Bereichen wurde viel getan: Empfangsbereich, Raucherlounge, Bar und Restaurant erstrahlen nun in der Optik der vierten IntercityHotel-Generation. Der Veranstaltungsbereich wurde mit neuem Mobiliar und neuer Technik ausgestattet und bietet eine moderne Infrastruktur für Tagungen und Events mit bis zu 100 Personen.



„Eine Renovierung im laufenden Betrieb verursacht bei jedem Hoteldirektor graue Haare, jedoch sind wir mit dem Resultat außerordentlich zufrieden“ resümiert General Manager Steffen Buth die Umbauphase. Der Hoteldirektor lud seine Stammgäste und Geschäftspartner zur Wiedereröffnungsfeier ein und führte sie zufrieden durch die neuen Räumlichkeiten.



Rostocker Stadtansichten zweier Kunststudenten der Fachhochschule Bielefeld schmücken die renovierten Räume des Hotels. „Die hanseatischen Bilder verleihen dem IntercityHotel Rostock eine ganz individuelle Note. Wir bieten damit jungen Künstlern die Chance, ihre Werke vorzustellen und schaffen gleichzeitig eine lokale Identität für jedes unserer Häuser“, so Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH.



Das Hotel in Rostock war eines der ersten Häuser der Marke IntercityHotel. Es wurde 1994 eröffnet und beherbergt 354 Betten in 174 Zimmern.

Deutsche Hospitality

Deutsche Hospitality vereint drei Hotelmarken unter einem Dach: Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel. Über 125 Hotels auf drei Kontinenten gehören zur Deutschen Hospitality; davon befinden sich 27 Hotels in Entwicklung. Zum Portfolio gehören 56 Steigenberger Hotels and Resorts sowie 41 IntercityHotels. Das erste Jaz-Hotel hat im November 2015 in Amsterdam eröffnet.

