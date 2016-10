Gemeinsamer Kongress für Sportmedizin und kardiovaskuläre Prävention und Rehabilitation fand am 30. und 31. September 2016 in Frankfurt am Main statt

Erstmals fand ein gemeinsamer Kongress für Sportmedizin und kardiovaskuläre Prävention und Rehabilitation unter dem Motto „Gib dem Risiko keine Chance“ auf dem Campus der Goethe-Universität in Frankfurt am Main statt. Es war die Intention der beiden Fachgesellschaften DGSP (Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention) und der DGPR (Deutsche Gesellschaft für kardiovaskuläre Prävention und Rehabilitation), die beiden Fachdisziplinen noch näher zusammen zu bringen und die große Vielfalt der Themen aus interdisziplinärer Sicht zu beleuchten.



Das Programm, das bei den annähernd 800 Teilnehmern große Resonanz fand, beinhaltete eine breite Palette interessanter und spannender Themen rund um kardiovaskuläre Risikofaktoren, Risiko im Sport und die aktuellsten Forschungsergebnisse aus den beiden Fachgebieten. Im Fokus standen vor allem die Beeinflussung der körperlichen Aktivität und die Sporttherapie mit den Schwerpunkten Herzkreislauferkrankungen und Sportkardiologie. Besonders wichtig war den beiden Gesellschaften, den Transfer aus wissenschaftlichen Studien in die praktische Umsetzung sportwissenschaftlicher und sportmedizinscher Konzepte darzustellen.



Ein Thema wurde von der Tagungspräsidentin der DGPR Dr. Christa M. Bongarth, Chefärztin Kardiologie und Ärztliche Direktorin Klinik Höhenried, besonders hervorgehoben: Die Psychokardiologie. „25 Prozent aller Herz-Kreislauf-Patienten leiden an einer behandlungsbedürftigen seelischen Störung, wie Angst, Depression, Panikstörungen“, so betonte Dr. Bongarth auf der Pressekonferenz, die anlässlich des Kongresses stattfand. Die Psychokardiologie findet im Rahmen einer medizinischen kardiologischen Rehabilitation statt. Die Patienten, die sowohl an einer Herzerkrankung, als auch an einer psychischen Störung leiden, werden von einem multiprofessionellen Team behandelt. Ziel ist es hierbei, die Akzeptanz der Erkrankung zu verbessern und Strategien zur Bewältigung und Umgang mit der Herzkrankheit zu entwickeln.



Der Tagungspräsident der DGSP Prof. Martin Halle, Direktor Präventive und Rehabilitative Sportmedizin, Klinikum rechts der Isar, München widmete sich der Frage, wann Sport nach einer Infektion wieder begonnen werden kann. Ist der gesamte Körper involviert, wie zum Beispiel bei einem grippalen Infekt, so sollten die Symptome völlig abgeklungen sein und mit dem Beginn der sportlichen Aktivität dann noch 3 Tage gewartet werden. Ist allerdings Fieber aufgetreten, so sollte die Sportkarenz sogar 10 bis 14 Tage betragen. „Bei einer manifesten schweren Herzmuskelentzündung, der sogenannten Myokarditis, so Prof. Halle, darf 6 Monate kein Sport getrieben werden.“



Sport ist gesund für jeden und an sich auch zu jeder Zeit. Bei akuten Erkrankungen aber müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um Langzeitschäden zu vermeiden.

