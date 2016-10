"Der Wunsch nach Frieden ist angesichts des Hasses und der Gewalt von besonderer Aktualität"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, sowie den jüdischen Mitbürgern anlässlich des Neujahrsfestes Rosch haSchana Friedens- und Segenswünsche übermittelt.



„Der Wunsch nach Frieden ist angesichts des Hasses und der Gewalt, die wir in den vergangenen Monaten erleben mussten, von besonderer Aktualität“, so Kardinal Marx. „Ich denke an die islamistischen Terrorakte in Frankreich und Deutschland, aber auch an das Wiederaufleben von Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus, Versuche, die Religionsfreiheit einzuschränken, und nicht zuletzt auch das Fortleben antisemitischer Vorurteile.“ Von diesen Entwicklungen seien Juden und Christen aufgrund ihrer gemeinsamen Werte in besonderer Weise betroffen. Worauf es ankomme, sei das Kennenlernen des Anderen und das gemeinschaftliche Handeln als beste Prävention gegen jede Art von Vorurteilen.



Als weiteren wichtigen Faktor nannte Kardinal Marx die Bereiche Erziehung und Bildung, in denen es nicht allein um Wissenserwerb, sondern mindestens gleichermaßen um die Vermittlung von Respekt gehe. Daher seien auch Projekte wie die beiden neu gegründeten jüdischen Schulen in Düsseldorf und München über die jüdische Gemeinschaft hinaus von Belang. „Sie haben eine Bedeutung für unsere ganze Gesellschaft, weil sie Orte sind, an denen Glaube und Vernunft miteinander verbunden werden und die Urteilskraft der Kinder und Jugendlichen gefördert wird“, hob Kardinal Marx hervor. „Sie sind – davon bin ich überzeugt – ein wirksames Mittel gegen Hass und Gewalt.“ Im Namen der katholischen Bischöfe wünsche er für das neue Jahr Mut, Hoffnung und Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes.



Hinweis:



Das Grußwort von Kardinal Marx zum Jüdischen Neujahrsfest ist als pdf-Datei im Anhang sowie zum Herunterladen unter www.dbk.de verfügbar.

Über Deutsche Bischofskonferenz

Die Deutsche Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller Diözesen in Deutschland. Derzeit gehören ihr 66 Mitglieder (Stand: Oktober 2016) aus den 27 deutschen Diözesen an. Sie wurde eingerichtet zur Förderung gemeinsamer pastoraler Aufgaben, zu gegenseitiger Beratung, zur Koordinierung der kirchlichen Arbeit, zum gemeinsamen Erlass von Entscheidungen sowie zur Kontaktpflege zu anderen Bischofskonferenzen. Oberstes Gremium der Deutschen Bischofskonferenz ist die Vollversammlung aller Bischöfe, die regelmäßig im Frühjahr und Herbst für mehrere Tage zusammentrifft.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren