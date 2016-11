Neuer Rekord: Rund 130.000 Vorleserinnen und Vorleser machen mit beim Bundesweiten Vorlesetag 2016

Im ganzen Land heißt es heute wieder: Deutschland liest vor! Rund 130.000 Vorleserinnen und Vorleser beteiligen sich am 13. Bundesweiten Vorlesetag – circa 20.000 mehr als im Vorjahr. Die Initiatoren des Vorlesetags, DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung, wollen mit dem Aktionstag ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das Lesen setzen und Freude am (Vor-)Lesen wecken. So sollen langfristig Lesekompetenz gefördert und Bildungschancen eröffnet werden.



Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG und Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH, erklärt: „Vorlesen ist der Schlüssel zu Bildung. Es trägt entscheidend zur sprachlichen Entwicklung von Kindern bei und motiviert sie, später selbst zum Buch oder E-Book zu greifen. Aus der Vorlesestudie 2016 wissen wir, dass neun von zehn Kindern das Vorlesen auch lieben. Dennoch wird jedem vierten Kind nicht genug vorgelesen. Es gibt keinen Grund, den Kindern den Wunsch nach einer guten Vorlesegeschichte nicht jeden Tag neu zu erfüllen. Kinder haben ein Recht darauf, dass ihnen vorgelesen wird.“



Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT, ergänzt: „Meistens sind es die Eltern, die ihren Kindern vorlesen. Doch auch das Vorlesen außerhalb der Familie ist wertvoll, da gute Geschichten eine große Rolle für die Kinder spielen. Umso erfreulicher ist es, dass sich 2016 wieder so viele bekannte Persönlichkeiten am Bundesweiten Vorlesetag engagieren und Menschen jeden Alters für das Vorlesen begeistern.“



In diesem Jahr beteiligen sich mehr als 1.000 Politiker und Prominente am Bundesweiten Vorlesetag, darunter die Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble, Manuela Schwesig und Andrea Nahles, die Schauspielerinnen Lisa-Marie Koroll und Christine Urspruch, Sportlerin Katarina Witt, Autor Paul Maar, Sänger Thees Uhlmann, die Journalistinnen Gundula Gause, Maybrit Illner, Marietta Slomka und Linda Zervakis sowie die Moderatoren Palina Rojinski, Peter Kloeppel und Sven Voss.



Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, betont: „2016 haben wir den Teilnahmerekord aus dem vergangenen Jahr noch einmal überboten. Dank an rund 130.000 Vorleserinnen und Vorlesen, die sich beim Bundesweiten Vorlesetag engagieren. Dies ist ein wichtiges Signal und zeigt, dass das Vorlesen ein fester Bestandteil im Alltag eines jeden Kindes sein sollte, am besten mindestens 15 Minuten jeden Tag.“



Um mit gutem Beispiel voranzugehen, lasen die drei Initiatoren des Bundesweiten Vorlesetags, Giovanni di Lorenzo, Dr. Rüdiger Grube sowie Dr. Jörg F. Maas, heute im ZEIT-Pressehaus rund 25 Grundschülern aus dem Buch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ von Martin Baltscheit vor.



Die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Bundesländern können Sie nachfolgend einsehen. Fotos ausgewählter Vorleseaktionen stehen ab 15 Uhr in der Bildergalerie am unteren Ende unserer Website zum Download bereit: https://www.stiftunglesen.de/pressebereich/pressemitteilungen/823



Teilnehmerzahlen am Bundesweiten Vorlesetag nach Bundesländern:



Baden-Württemberg: 6818

Niedersachsen: 14570

Bayern: 24613

Nordrhein-Westfalen: 34660

Berlin: 3350

Rheinland-Pfalz: 7564

Brandenburg: 3497

Saarland: 1494

Bremen: 1830

Sachsen: 3925

Hamburg: 2069

Sachsen-Anhalt: 2244

Hessen: 10241

Schleswig-Holstein: 1886

Mecklenburg-Vorpommern: 2057

Thüringen: 1952



Der Bundesweite Vorlesetag folgt der Idee: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor – zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen, aber auch an außergewöhnlichen Orten wie Bahnhöfen, Zügen und sogar im Karussell. Weitere Informationen über die Initiative sowie alle Termine finden Sie auch unter www.vorlesetag.de/zuhoeren/

