Polnischer Sternenmarkt vom 2. bis 4. Dezember 2016 in Potsdam

Auf dem Kutschstallhof I Am Neuen Markt



Der jährlich an einem Wochenende stattfindende Adventsmarkt gehört seit 2004 zu den etablierten Veranstaltungen im Potsdamer Weihnachtskalender. Es bietet eine Plattform für die gewachsenen Begegnungen mit der polnischen Kultur und Sprache sowie den Traditionen unseres Nachbarlandes.



Auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin ist auf dem diesjährigen Sternenmarkt mit einem Info- und Verkaufsstand vertreten. Sie finden uns wie immer im Gebäude des Kutschpferdestalls (Eingang Hauptportal auf der rechten Seite!)



Zum Fest gehören ein bunter Markt mit traditionellem und modernem Kunsthandwerk aus Polen und polnischen Speisen und Getränken sowie ein Kulturprogramm für Groß und Klein - das Sternenfest. In den vergangenen Jahren wussten mehr als 15.000 Potsdamer und Gäste der Landeshauptstadt Brandenburgs das Besondere an den weihnachtlichen Bege- gnungen mit polnischer Tradition und Kultur auf dem Kutschstallhof in Potsdams historischer Mitte zu schätzen.



Auf der Bühne des Kutschstallhofs werden ca.130 polnische und deutsche Künstler von ca. 15 Musik-, Tanz- und Theatergruppen ein über 20-stündiges weihnachtliches Programm gestalten.

An ca.45 Marktständen bieten polnische Künstler und Kunsthandwerker eine breite Palette ihrer phantasievollen und kreativen Arbeiten an vom Weihnachtsschmuck über Holzschnitzereien, Keramik, Körbe, Bekleidung und Mützen bis hin zu Lederwaren, Glaskunst und Schmuck.



Öffnungszeiten:



Freitag 16–20 Uhr Samstag 11–20 Uhr Sonntag 11–19 Uhr



Eintritt: 2 Euro (Kinder bis zur Größe von 1,40 m frei)



Verkehrsverbindungen: Haltestelle Alter Markt / Landtag Tram 91, 92, 93, 96 und Bus 605, 638, 639, 695

