1st Sino-German Geriatric Conference

Im Jahr 2020 wird China die Grenze von 250 Millionen Menschen, die älter als 60 Jahre sind, überschreiten. Bereits heute gibt es über 210 Millionen Menschen im rentenfähigen Alter. Arbeitsmarktbedingte Migration und der starke Trend zur Urbanisierung führen zu einer fortschreitenden Auflösung der Familienverbunde.



Diese Entwicklungen stellen beachtliche Herausforderungen im Bereich der Altenpflege und der geriatrischen Versorgung dar, für die in den kommenden Jahren Lösungen gefunden werden müssen.



Auf der Veranstaltung werden die in Deutschland gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse mit denen aus China zusammen-geführt. Essen zählt in Deutschland zu den herausragenden Medizin- und Geriatrie-Standorten. Seit mehr als 30 Jahren werden Erfahrungen mit Forschungsprogrammen zum alten- und behindertengerechten Wohnen, zu ambulanter und stationärer Pflege sowie bei der geriatrischen Versorgung gemacht. Mit dem Kongress soll eine Plattform für den Erfahrungs- und Gedankenaustausch und eine Basis für mögliche Kooperationen geschaffen werden.



Zielgruppe der Veranstaltung





Geriater, Regierungsvertreter, Vertreter administrativer Institutionen, Betreiber von Pflegeheimen und geriatrischen Zentren, Ausstatter von Pflegeheimen und Krankenhäusern, Ausstatter medizinisch-technischer Geräte, Ausbilder in Pflege-berufen, Planer / Architekten, Immobilienentwickler, Investoren, Dienstleister





Themen der Veranstaltung





Im Rahmen der Vorträge werden Experten den Sachstand und die Herausforderungen der demographischen Entwicklung in China und Deutschland darstellen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Dabei stehen Pflege- und geriatrische medizinische Versorgung sowie Planung und Betrieb von Altenheimen und Geriatrie-Zentren im Vordergrund.





Besichtigungsrundfahrt





Am 16. November wird den Teilnehmern der Konferenz eine unentgeltliche Besichtigungsrundfahrt angeboten, die Beispiele für Geriatrie-Zentren, Altenheime, Reha-Zentren und Ausbildungs-einrichtungen in Essen und Umgebung zeigt.



