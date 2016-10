Juwelier Pletzsch ergänzt Portfolio mit Uhrenbewegern "Made in Germany"

Der überregional bekannte Juwelier Pletzsch erweitert an seinen sieben Standorten das Angebot für Sammler und Nutzer automatischer Armbanduhren. Ab sofort stehen in den Filialen die Uhrenbeweger aus dem Hause Chronovision zum Verkauf. Die Geräte sind komplett in Deutschland entwickelt und werden in Handarbeit im nordrhein-westfälischen Halver gebaut. Der Chronovision One ist per Bluetooth über das Smartphone des Kunden oder per USB-Schnittstelle auf die Aufzugswerte der eingelegten Uhr einstellbar, und wird per Batterie oder Netzteil mit Strom versorgt. Bis zu einem Jahr beträgt dabei die Laufzeit mit einer Batterieladung: Damit ist das Gerät ideal geeignet, um auch in einem Tresor genutzt zu werden.



Mehrwert für Juweliere



Mit Angeboten über den Uhrenkauf hinaus können Juweliere Kunden binden und zu weiteren Käufen gewinnen. Dazu gehören nicht nur Uhrenboxen, sondern auch Technik für anspruchsvolle Uhrenkäufer und -sammler. Beim erfolgreichen Verkauf einer besonderen Luxusuhr besteht zudem die Möglichkeit, dem Kunden ein Bundle mit einem Uhrenbeweger zu besonderen Konditionen anzubieten. „Auf Wunsch versehen wir unsere Geräte auch mit dem Branding eines Juweliers. Im Gegensatz zu Geräten, die komplett beziehungsweise deren Antriebe aus Asien kommen, ist bei unseren Bewegern ein extrem geringes Rücklaufrisiko gegeben“, sagt Jan Heisse von Chronovision.



Qualität für anspruchsvolle Klientel



Die technisch unbedingte Zuverlässigkeit ist derweil auch für Juwelier Pletzsch eines der hauptsächlichen Argumente: „Die Geräte von Chronovision erfüllen höchste Ansprüche an Technik und Optik. Damit bieten wir unseren Kunden, die mehr als eine Uhr besitzen oder über das Wochenende die Automatik-Uhr richtig lagern möchten, einen unmittelbaren Mehrwert“, sagt Wilhelm Mörsch, Category Manager Watches bei Juwelier Pletzsch. Bis zu sechs Chronovision One können gemeinsam zu einem System verbunden und mit nur einem Netzteil betrieben werden. Die Geräte synchronisieren sich gegenseitig, um einen gleichmäßigen Lauf zu gewährleisten. Mehr als 40 Designs sind möglich, die unterschiedlichsten Materialien stehen zur Verfügung.



Uhrenbeweger von Chronovision (www.chronovision.de) sind komplett in Deutschland entwickelt und werden in Halver/Nordrhein-Westfalen produziert. Der Antrieb des Chronovision One erfüllt höchste Ansprüche und der Beweger kann spezifisch zu jeder Uhr eingestellt werden. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth oder USB, die Geräte sind extrem leise und arbeiten wahlweise mit Batterie oder einem Netzteil. Bis zu einem Jahr reicht eine Batterieladung. Damit sind die Geräte zur Pflege wertiger Luxusuhren auch innerhalb eines Tresors geeignet. Auf Wunsch können auch mehrere Module zu einem System verbunden und gesteuert sowie betrieben werden. Für das Design stehen unzählige Varianten auf Wunsch zur Verfügung – vom Holzdekor bis zum Bezug mit Leder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren