Neueröffnung in Chicago

Chicago ist gespickt mit ungewöhnlichen Architekturhighlights, wie zum Beispiel dem Cloud Gate, einer verspiegelten Skulptur in Form einer Bohne. Besonders markant ist zudem das einzige Hochhaus der Gegend, das Art Déco Gebäude des Robey Hotels. Es beeindruckt zudem durch seine Historie, denn bereits seit 1929 thront das Bauwerk stolz inmitten der windigen Metropole - zwischen Damen, Milwaukee und der North Avenue. Mit 61 Metern Höhe, 69 Zimmern, einem hoteleigenen Café und einer Rooftop Lounge, die nur für Hotelgäste zugänglich ist, schafft das Robey die perfekte Kulisse für einen Städtetrip, der in Erinnerung bleibt. Das Hotel zählt zur Grupo Habita, die für ihre zeitlose Gastfreundlichkeit im Hotelbereich bekannt ist.



Benannt nach der gleichnamigen Straße, der Robey Street, verkörpert das Hotel die Seele Chicagos – einer lebhaften, wandelbaren und stolzen Stadt. Durch seine Prisma-Form hat das Gebäude einen hohen Wiedererkennungswert. Der ehemalige Northwest Tower schreit regelrecht nach Aufmerksamkeit und ist im Volksmund aufgrund seiner Form ferner auch als Kojote-Haus bekannt. Trotz der Verarbeitung verschiedenster Materialien wie Glas, Holz, Beton und Chrom, bleibt das Hotel seiner minimalistischen Linie, sowohl in den Hotelzimmern als auch in den öffentlichen Bereichen, treu.



Neben der Lobby und dem Rooftop gestaltete das belgische Design-Duo Nicolas Schuybroek Architects und Marc Merckx Interiors auch die Zimmer komplett neu. So erinnert heute kaum noch etwas an das ehemalige Bürogebäude der Firma Perkins, Chatten & Hammond. Die ursprünglich erhaltene Kalksteinfassade sowie die auffallende Dachkuppel, die von der Firma selbst gestaltet wurde, sind jedoch nach wie vor unberührt.



Dank der ungewöhnlichen dreikantigen Form des Hotels bekommen die Gäste einen exklusiven Blick auf Chicagos belebte Straßen. Die großen Fensterreihen lassen die Räume mit Sonnenlicht fluten. Vintage Elemente wie Parkett mit Fischgrätenmuster und Trennwände aus verglastem Maschendraht stehen im Kontrast zu ausgefallenen Art Déco Stücken. Das geradlinige, minimalistische Design der Möbel wirkt zugleich modern und einladend.



Mit sechs bis sieben Räumen pro Stockwerk, verteilen sich die 69 Zimmer des Hotels auf insgesamt zwölf Etagen. Je nach Kategorie variieren die Räume in der Größe zwischen 20 und 63 Quadratmeter. Mit Ausnahme des etwa 20 Quadratmeter großen Landmark Queen Rooms sind alle Hotelzimmer mit King-Size Betten ausgestattet. Die Suiten verfügen zusätzlich über einladende Sitzecken und Arbeitsbereiche. Während Gäste der Panorama Suite einen 180-Grad Ausblick über Chicagos Skyline genießen, bieten alle anderen Zimmer und Suiten einen Blick auf den Wicker Park und die Bucktown Nachbarschaft. Wicker Parks und Bucktown sind das Epizentrum für Chicagos Kunst- und Kulturliebhaber.



Egal ob vor oder hinter den Kulissen - Geselligkeit und Nachbarschaftsbewusstsein ist für das Hotel von essentiellem Wert. So geben eine Vielzahl an öffentlichen Bereichen den Gästen ein Gefühl von lokaler Zusammengehörigkeit. Das Farbkonzept dunkelrot, grün, weiß und grau wirkt in Verbindung mit dem Terrazzofußboden und den Hölzern besonders wohnlich und dennoch zeitlos.



Das Robey Café im Erdgeschoss des Hotels besticht durch sein modernes Industriedesign und dient als Ort der Zusammenkunft – für Gäste als auch für Einheimische. Küchenchef Bradley Stellings serviert zum Frühstück, Mittag- und Abendessen französisch-amerikanische Spezialitäten. Auch während eines ausgiebigen Wochenend-Brunches bekommen die Gäste durch die großen Glasfronten des Cafés den perfekten Blick auf die Milwaukee und die North Avenue.



In der Up&Up Rooftop Lounge im 13.Stock umgibt eine ausladende Sofalandschaft die Bar im Innenbereich, während Romantiker auf der Terrasse den Sonnenuntergang der Metropole genießen. Als i-Tüpfelchen eröffnet 2017 neben dem Rooftop Pool auch das Restaurant „Cabana Club“, das fortan griechisch inspirierte Speisen mit Ausblick auf Chicagos bekannte Hochbahn „L“ bietet.



Über die Grupo Habita



Seit 2000 revolutioniert das Inhaber-Duo der Grupo Habita mit seinen Designs die mexikanische Hotellandschaft. Investment Banker Moisés Micha und Zitronenfarmer Carlos Couturier eröffneten bereits mehr als ein Dutzend preisgekrönter Hotels in ganz Mexico und jüngst auch in den USA. Ihr Ziel ist es, bislang eher unberührte Plätze mit ihrer persönlichen Vorstellung von Gastfreundlichkeit weiter voran und mit den Eigenheiten der jeweiligen Stadt in Einklang zu bringen. Vor allem aber geht es dem Duo darum, Erlebnisse für ihre Gäste zu schaffen. Das Robey ist nach dem Hôtel Americano in New York das zweite Flagschiff der Grupo Habita in den USA. Ende 2017 eröffnet ein weiteres Hotel in Los Angeles.





Über die design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 290 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse München (m:access) notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™-Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen.



