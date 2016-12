Design Hotels™ präsentiert sechs Restaurants für Feinschmecker

Weltweit werden Hotels zunehmend zu Wegweisern für ausgewogene Ernährung und zu Hotspots für regionale und varieté-reiche internationale Kochkunst. Dabei liegt stets die Integration von Kultur, Tradition und Innovation im Fokus der Sterneköche. Diese sechs Design Hotels™ präsentieren ein kulinarisches Erlebnis für Feinschmecker rund um den Globus.



Einst der berühmteste Club der Stadt, genießen die Gäste im Restaurant des Les Bains exquisite, französische Küche in extravagantem Ambiente unter der legendären, gewölbten Saaldecke. Im StandArt Hotel Moscow überzeugt das Menü von Michelin-Koch Angel Pascual nicht nur durch Kreativität und Ideenreichtum, sondern auch durch den spektakulären Blick auf den berühmten Puschkin-Platz. Im Herzen der Französischen Alpen gelegen, gleicht die Speisekarte des Le Fitz Roy eher einem Geografie-Atlas mit lokalen und saisonalen Besonderheiten und feinsten Zutaten von den Bauernhöfen der Region Savoyen. Zubereitet in einem traditionellen Holzofen aus robusten, jahrhundertealten Olivenbäumen werden die Speisen im Bremer Hotel ÜberFluss mit italienischer Herzlichkeit direkt an der Weserpromenade serviert. Die Desserts im Om Nom Restaurant des Adelphi Hotels gleichen himmlischen Leckereien – traumhaft süß und mit Liebe dekoriert. Auf São Miguel lässt sich der Chefkoch des Azor Hotels von der vielfältigen Flora und Fauna, der rauen See sowie dem vulkanischen Usprung der portugiesischen Insel inspirieren und begeistert seine Gäste mit landestypischen Gerichten.

design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 290 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™-Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.



