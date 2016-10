Design Hotels™ in den Bergen

Hoch hinaus geht es in diesen acht Winterdestinationen. Mal ganz für sich sein und den alltäglichlichen Tretmühlen entfliehen kann man im Wiesergut in den Salzburger Alpen. Im benachbarten Tirol setzt das Hotel Zhero- Ischgl/Kappl auf innovatives Design und Avantgarde-Lifestyle. Ob Winterwunderland auf der Alp oder perfekt präparierte Pisten – beides ist für Natur- und Sportliebhaber vom The Cambrian in Adelboden aus in wenigen Minuten zu erreichen.



Am Ende des Vispertal und unterhalb des Matterhorns auf einem Fels gelegen, bietet das The Omnia Hotel in Zermatt Wintersportlern einfachen Zugang zum internationalen Skizirkus. Freunde des Heliskiing kommen im Kaukasus voll auf ihre Kosten, dem Rooms Hotel Kazbegi sei Dank. Angesagtes Après-Ski bieten die Orte um Le Val Thorens, Le Fitz Roy und Hôtel des Trois Vallées. Aber auch bei Abenteurern gelten die französischen Alpen als idealer Ort für ausgiebige Entdeckertouren.

Über die design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 290 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse München (m:access) notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™-Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen.



