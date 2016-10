Sharon Jones & The Dap-Kings "It's A Holiday Soul Party" ab 11. November auf grünem Vinyl! Der Soudtrack "Miss Sharon Jones" ab 25.November auf Vinyl! Die Doku Miss Sharon Jones auf DVD in den USA!

Sharon Jones & The Dap-Kings bringen alle Musikfans in Feiertagsstimmung! Ihr souliges Weihnachtsalbum „It's A Holiday Party!“ wird nach der vergriffenen ersten Auflage jetzt neuaufgelegt. Die LP in festlichem grünen Vinyl erscheint am 11. November und im Dezember spielt die Band auch ein paar Feiertagskonzerte.



Das erste Weihnachtsalbum der Band, mit 11 neuen Songs und Cover-Versionen von Klassikern, erschien bereits im letzten Herbst. Es war Sharons erste Veröffentlichung seit dem Grammy-nominierten „Give The People What They Want“ von 2014. „8 Days (Of Hanukkah)“, die erste Single des Albums, ist eine Ode an das Lichterfest, mit passendem Video, das Sie sich mit einem Klick auf ds Gruppenfoto oben ansehen können.



Auch die mit Kritikerlob überhäufte Dokumentation „Miss Sharon Jones!“ erscheint nächsten Monat auf DVD in den USA. Nachdem der Film auf Filmfestivals und in Kinos weltweit großen Erfolg hatte, können ihn die Fans ab dem 1. November auch zu Hause ansehen. Die Oscar-prämierte Regisseurin Barbara Kopple (Harlan County, USA) hat den Film gedreht, dessen Bewertung auf Rotten Tomatoes 95 % beträgt. Er begleitet die dynamische Frontfrau während ihres Kampfs gegen den Krebs und auf ihrer triumphalen Rückkehr auf die Bühne mit dem Album „Give The People What They Want“. Am 25. November erscheint der Soundtrack auch als LP.



„Miss Sharon Jones!“ wurde diese Woche für einen Critic's Choice Award als „Beste Musikdokumentation“ nominiert, Sharon selbst als „Spannendste Hauptdarstellerin einer Dokumentation“, und die Single „I'm Still Here“ als „Bester Song in einer Dokumentation“ Der Song kann durch klicken auf das untenstehende Foto angeört werden!



Keine andere Band heutzutage spielt mit so viel Rhythmus, Gefühl und explosiver Power wie die Dap-Kings. Seit ihrem Debüt 2002 ist die Band auf der ganzen Welt aufgetreten, hat großen Erfolg im Fernsehen und hat schon mit Künstlern wie David Byrne und Michael Bublé gespielt.

