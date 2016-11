Lee Fields & The Expressions: Das TV-Debüt bei CBS THIS MORNING SATURDAY

“It rarely sounds like music that would’ve come out much later than the early ’70s, but Lee Fields isn’t reviving anything, he’s just playing the music he’s played and loved his whole life…. the songs are convincing and passionate enough that they’re as worth hearing as the oldies. They sound instantly familiar in a comforting way, not in a way where they feel redundant.”

- Brooklyn Vegan



Lee Fields & The Expressions haben nach der Veröffentlichung ihres Albums "Special Night" über Big Crown Records an diesem Wochenende ihr Fernsehdebüt in der Sendung "This Morning Saturday" auf CBS gegeben und die Songs "Make The World" und das Titelstück des Albums vorgestellt.



Im Januar wird Lee Fields mit seiner sechsköpfigen Band auf eine umfangreiche Tournee nach Europa kommen, nachdem Fields mit seiner die Westküste bespielen und am 7. Januar für eine Show ins Irving Plaza nach New York zurückkehrt. Dort wird er zusammen mit seinen Labelkollegen Lady Wray und Paul & The Tall Trees auftreten.



Tourdaten:



16/01/2017 Stall 2/ZÜRICH/SCHWEIZ

17/01/2017 Chaya Fuera/WIEN/ÖSTERREICH

19/01/2017 Ampere/MÜNCHEN

23/01/2017 Zack/DÜSSELDORF

24/01/2017 Columbiatheater/BERLIN

25/01/2017 Mojo/HAMBURG



Die Geschichte von Lee Fields ist nahezu einzigartig: 1969 nimmt er seine erste Platte auf, er veröffentlicht Alben auf 13 verschiedenen Labels und ist seit fast einem halben Jahrhundert aktiv. Mit Unterstützung seiner Band The Expressions und deren unvergleichlicher Soul-Könnerschaft ist aus "Special Night" ein besonderes Album geworden: den Traditionen der Soul-Musik verpflichtet und immer mit Blick nach vorne, damit das Genre auch in der heutigen Musiklandschaft seinen verdienten Platz findet.



Diese Zeilen sind leider von Trauer überlagert: Lee und seine Band haben am Wochenende eine sehr gute Freundin verloren. "Wir sind so traurig über den Verlust unserer großartigen Freundin Miss Sharon Jones", sagt die Band. "Lee und Sharon sind seit ihren ersten Aufnahmen vor über 20 Jahren enge Freunde gewesen. Viele von den Expressions hatten die Ehre, mit Sharon aufzutreten, und wir alle sind von ihrer Musik inspiriert. Diese Nachricht bricht uns das Herz. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen und Freunden. Die Welt hat eine helle Flamme verloren, aber der Soul in ihrer Musik wird für immer brennen".

