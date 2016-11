Hier ist David Grays neues Video für seine neue Single "Enter Lightly"!

David Grays neues Video für seine neue Single "Enter Lightly".



Der Song ist aus seinem neuen Album "The Best Of", das letzte Woche über Kobalt Label Services/IHT Records erschienen ist. Im Video malt Gray – ein ehemaliger Schüler der Liverpool Arts School – ein großes Gemälde im Stil von Jackson Pollock. Über das Album sagt er: "Ich war ja mal Maler, und Malerei und Kunst aktivieren zwei unterschiedliche Areale in meinem Gehirn. Irgendwann habe ich mich dann auf die Musik konzentriert und das Malen fallengelassen. Ich weiß gar nicht wieso. Deswegen habe ich mich immer etwas schlecht gefühlt, als wenn man einen alten Freund im Stich lässt. Jetzt habe ich den alten Freund einfach mal wieder angerufen!". Das Making-of-Video ist HIER zu sehen.



"Enter Lightly" ist nach "Smoke Without Fire" in diesem Herbst die zweite neue Single aus dem Album "The Best Of". Mehr als 25 Jahre nach Beginn seiner musikalischen Karriere präsentiert Gray den Nachfolger der mit Platinum ausgezeichneten Compilation “Greatest Hits” von 2007. Zu finden sind darauf auch Highlights der Top-5-Alben “Draw The Line”, “Founding” und des von den Kritikern sehr gelobten “Mutineers”. Außerdem können sich Fans auf die Klassiker von Grays drei Nummer-Eins- Alben freuen, darunter das Grammy-nominierte “White Ladder” mit sechs Millionen Verkäufen. David Gray schließt das Jahr mit einer Reihe von akustischen Solo-Shows ab, die bereits drei Monate vorher ausverkauft waren. Die Reihe beginnt am 11. Dezember in der Albert Hall in Manchester und beinhaltet auch zwei Konzerte in der Londoner Cadogan Hall am 13. und 14. Dezember.



Was bedeutet eigentlich eine "Best Of"-Sammlung noch im Zeitalter des Streaming, in dem jeder ohne Probleme das gesamte digitale Archiv eines Künstlers zur Verfügung hat und sich seine eigene Playlist zusammenstellen kann? Diese Frage haben sich auch Gray und sein Label gestellt, als sie eine Auswahl aus seinem großen Katalog von Hits getroffen haben, die über eine Million Mal pro Woche abgerufen werden.



Das Ergebnis heißt nun “The Best Of David Gray Weekly” und ist eine innovative und dynamische Spotify-Playlist. Im Gegensatz zur statischen Momentaufnahme einer herkömmlichen Compilation zeigt eine Playlist dieser Art die wöchentlichen Trends an. Weil sich die Playlist verändert und weil neue Tracks wie “Smoke Without Fire” neben Klassikern wie “Shine” (für diese Edition zum 25. Jubiläum neu aufgenommen) stehen, wird aus “Seine größten Hits” eher “Deine größten Hits”.



Gray sagt über die Auswahl der Songs – darunter drei Neuaufnahmen – für die Vinyl-Edition und die zweite Disc der Deluxe-Ausgabe: “Es hat sich richtig angefühlt, neben den Hauptsongs noch weitere auszuwählen. Diese Songs habe ich ausgewählt, weil sie mir wichtig sind, weil sie einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Sie sind wie Markierungen am Straßenrand, die mir zeigen, welcher Weg hinter mir liegt. Ich komme immer wieder auf sie zurück, wenn ich Inspiration brauche”.



Und David Gray gibt zu, dass es merkwürdig war, eine Inventur seines Erfolgs durchzuführen: “Es ist tatsächlich sehr seltsam, die Zeit anzuhalten und das eigene, jüngere Ich anzuhören, das einen durch die Jahre hinweg ansingt”. Mit “The Best Of” hat Gray etwas Seltenes geschaffen: eine lebendige Sammlung, die genauso dynamisch und vital ist wie die Karriere, aus der sie schöpft.



