Dazed & Confused das neue Video von Hannah Williams & The Affirmations aus dem Neuen Album Late Nights & Heartbreak, das in dieser Woche, am 11. November bei Record Kicks erscheint!

.

Hannah Williams & The Affirmations sind keine Coverband, aber sie haben wirklich das Zeug, Songs von Led Zeppelin genau richtig zu spielen." - Mass Appeal USA



"Warnung: Dieses Album macht süchtig!" - AXS USA



Mit einem Klick auf das Titelbild können Sie sich Dazed & Confused ansehen!



"Dazed and Confused" ist die zweite Single von "Late Nights & Heartbreak", dem neuen Album von Soul-Hurrikan Hannah Williams aus UK, das am 11. November erscheint. Jake Holmes' Song ist durch Led Zeppelin weltweit ein Hit geworden. Hannahs Version präsentiert nun tonnenweise Schichten von psychedelischen Gitarren und lauten Bläsern – die perfekte musikalische Umgebung für ihren beseelten Gesang!



Hannah selbst sagt über den Song:



"Während der Arbeit an dem Album haben wir uns mit Malcolm Catto von den Heliocentrics wirklich unglaubliche Musik angehört, zum Beispiel ‚The Above Ground Sound’ von Jake Holmes, wo ‚Dazed and Confused’ drauf ist. Wir haben uns sofort in seinen Gesang und seine düsteren Texte verliebt. Er ist total verzweifelt wegen dieser Frau, die so eine Macht über ihn hat. Dieser Song über Weiblichkeit und Macht passt perfekt auf unser Album".



"Late Nights & Heartbreak" wurde im Quatermass Studio London aufgenommen, dem Hauptquartier der britischen Kultband Heliocentrics. Malcolm Catto, legendärer Produzent und Drummer der Heliocentrics, hat das Album produziert. Zuvor ist er bereits für Mulatu Astatke (“Inspiration Information”), Orlando Julius (“Jaiyede Afro”) und Melvin Van Peebles (“The Last Transmission”) an den Reglern gesessen. Ansonsten arbeitet er regelmäßig mit Künstlern wie Floating Points, Quantic, DJ Shadow und Madlib zusammen.



Hannah Williams hat jetzt nicht nur ein neues Leben und einen neuen Produzenten, sondern auch eine neue Band: Mit den Affirmations aus Bristol wird sie auch für das Album auf Tour gehen. Das exzellente Spiel der Affirmations schmiegt sich elegant an Hannahs herzzerreißenden Gesang und Malcolms dichte psychedelische Produktion. Dadurch wird das Album eine musikalisch noch raffiniertere Angelegenheit als der Vorgänger. Es ist völlig analog abgemischt und auf Band gemastered.

Der Promotor





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren