"Varia Hörsch" in Welzheim wird als Küchenspezialist des Jahres 2016/17 ausgezeichnet

Torsten Hörsch, Geschäftsführer von Varia Hörsch, wurde im Rahmen einer Feierstunde als Küchenspezialist des Jahres 2016/17 in seinem Fachgeschäft in Welzheim ausgezeichnet. So erhielt er von Ernst-Martin Schaible den begehrten Pokal und die Urkunde für die Kategorie Kundenzufriedenheit. Zudem hielten Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der Leicht AG und Winfried Ellinger, Stellvertretender Bürgermeister von Welzheim, kurze Grußworte. Bei dieser feierlichen Übergabe waren auch zahlreiche Geschäftsfreunde und -partner, Kunden, Medienvertreter und lokale Prominenz aus Welzheim und Umgebung anwesend, unter anderem auch Frank Bayer, Vertriebsleiter der Firma Schüller. Zudem freute sich Torsten Hörsch, den Goldmedaillen-Gewinner im Kugelstoßen bei den diesjährigen Paraolympischen Spielen in Rio, Nico Kappel, unter den Gästen zu begrüßen.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum Küchenspezialisten des Jahres 2016/17 in der Kategorie Kundenzufriedenheit. Belegt sie doch auf eindrucksvolle Art und Weise, dass unsere Kunden zufrieden mit unserer Arbeit sind. Der Preis ist zudem nicht nur Belohnung für das bisher geleistete, sondern vor allem auch Ansporn, unsere Bemühungen und unser Engagement noch weiter auszubauen. Ziel ist es, dem Kunden eine für ihn optimale und qualitativ hochwertige Beratung, Küchenplanung und Montage anzubieten, die keine Wünsche offen lässt“, erklärte Torsten Hörsch.



„Für mich persönlich ist es eine Freude, Torsten Hörsch, seine Familie und sein Team auszuzeichnen. Die Rubrik Kundenzufriedenheit ist eine aus meiner Sicht der schwierigsten Kategorien, da der Kunde eine direkte und ungeschminkte Beurteilung über die Leistungen des Küchenspezialisten abgibt und zwar in der Gesamtheit - vom ersten Eindruck und der Beratung über den Einbau der Küche bis hin zur Einweisung und zum After Sales Service. Diese komplexe Aufgabe erledigen Torsten Hörsch und sein Team jeden Tag mit Bravour, wie ihm seine Kunden bescheinigen. Ihr könnt zurecht stolz auf diese Auszeichnung sein“, sagte Ernst-Martin Schaible. Er lobte den hohen Qualitätsanspruch von Varia Hörsch und die effiziente Arbeitsweise der Küchenspezialisten.



Einmal jährlich zum Jahreskongress von DER KREIS Deutschland werden fünf Küchenspezialisten ausgezeichnet. Hierzu bestimmt eine unabhängige Fachjury – bestehend aus Architekten, Werbefachleuten und Journalisten – aus allen Mitgliedsunternehmen zwei der fünf DER KREIS Küchenspezialisten des Jahres für die Kategorie Kreativität und Newcomer des Jahres. Die Preisträger für die Kategorien Kundenzufriedenheit, Beste Küche Publikumspreis und Beste Küche Kollegenpreis werden von Endkunden und von den Mitgliedern der Verbundgruppe DER KREIS gewählt.



Die Familie Hörsch kann auf eine langjährige Erfahrung in der Küchenbranche zurückschauen, bereits 1973 machten sich Ursula und Günter Hörsch mit einem eigenen Küchenstudio in Welzheim selbstständig. Im Mai 1998 erfolgte die Neueröffnung des Küchenstudios in der Industriestraße in Welzheim, wo das Unternehmen auch heute noch beheimatet ist. Auch die Nachfolgeregelung haben Ursula und Günter Hörsch erfolgreich umgesetzt: Ihr Sohn Torsten ist bereits 2009 in die Geschäftsführung des erfolgreichen Familienunternehmens eingetreten.

