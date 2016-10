"Elton!" & "Leider lustig" starten Angriff auf die Lachmuskeln

Drei, Zwei, Eins: Lachen! Mit zwei neuen Comedy-Formaten startet KiKA in den Herbst. In „Elton!“ (ZDF) spricht der Spaßmacher humorvoll über die Themen, die bei Kindern und Jugendlichen aktuell angesagt sind. In der neuen Sketch-Comedy „Leider lustig“ (ZDF) blickt Internet-Star Marti Fischer mit Augenzwinkern und schallendem Lachen in den Kinderalltag. KiKA zeigt beide Formate ab 22. Oktober.



Jetzt wird’s „Elton!“



Zusammen mit prominenten Gästen, die er in seinem „Show-Wohnzimmer“ empfängt, sorgt Elton für jede Menge Spaß und gute Wochenend-Laune. Er führt Interviews mit Prominenten, veranstaltet verrückte Live-Aktionen und Experimente im Studio und bringt durch spontane Einlagen sein Publikum zum Lachen.



Auch die Zuschauer sind gefragt: Jugendliche mit besonderen Talenten können bei „Elton!“ zeigen, was sie drauf haben und den Moderator zum Duell herausfordern. In lustigen Einspielfilmen erlebt Elton spannende und ungewöhnliche Abenteuer: mal als Hospitant in einer Astronauten-Station, mal als lebendiger Koffer, der am Flughafen aufgegeben wird. Zudem können Zuschauer, die schon immer mal jemandem einen Streich spielen wollten, Elton zu Hilfe rufen und bekommen von seinem Team tatkräftige Unterstützung.



„Leider lustig“: von Fragen, die die Welt nicht braucht



Aus seinem Wohnzimmer gibt Elton anschließend den Staffelstab der guten Laune weiter an den Stimmenimmitator und Nie-Stillsitzer Marti Fischer. Der Internet-Star kennt den Kosmos von Kindern und Jugendlichen, spricht ihre Sprache und ist Teil ihrer Welt. Der Quatschmacher wirbelt Fragen auf, die die Welt nicht braucht und beantwortet sie in seiner ganz eigenen „leider lustigen“ Art. Er unterhält sich mit seinem Kühlschrank, beamt sich versehentlich in die Zeit, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war und schlüpft immer wieder in Sketchen, Genre- und Werbeparodien in andere Rollen.



Marti Fischer macht in jeder Sendung mit einem Promi gemeinsam Musik – jeweils mit einem speziellen Zugang oder einer ungewöhnlichen Aufgabe. So entsteht zum Beispiel ein schräges Crossover, ein Metal-Musical oder ein albernes Cover mit einer Nasenflöte. Nicht selten endet die Jamsession in heillosem Chaos. Auf der Gästeliste stehen die Comedy-YouTuber Space Frogs, Entertainer Bürger Lars Dietrich und die Meister des „Human Beatboxing“ The Art of Mouth. Auch Comedian Chris Tall schaut vorbei, genauso wie die KiKA-Gesichter Shary Reeves, Bernd das Brot oder „pur+“-Moderator Eric Mayer.



Der Comedy-Nachmittag am Samstag bei KiKA



KiKA zeigt das Comedy-Doppelpack „Elton!“ und „Leider lustig“ ab dem 22. Oktober.



„Elton!“ (ZDF) ist eine Produktion der Brainpool TV GmbH. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Gordana Großmann. Die zehn Folgen der ersten Staffel „Elton!“ präsentiert KiKA um 16:55 Uhr.



„Leider lustig“ (ZDF) ist eine Produktion der Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Im ZDF zeichnet Corinna Miagtchenkov redaktionell verantwortlich. Die elf Folgen der ersten Staffel laufen bei KiKA um 17:20 Uhr.



Ein Video-Interview mit Elton und Marti Fischer sowie jeweils eine Folge beider Formate finden Sie zur Ansicht unter www.kika-presse.de im Bereich „Presse Plus“.

