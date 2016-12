Orthophos SL: Produktvideo mit Fox Award ausgezeichnet

Eine klare Zielgruppenansprache und eine anschauliche Darstellung der Produktfeatures: Damit hat der interaktive Film die Jury des Fox Awards überzeugt. Dieser Film entstand mithilfe von realitätsgetreuen Animationen.



Das 3D Rendering-Video „Meine Praxis. Meine Behandlung. Mein Orthophos SL.“ wurde vom dapamedien Verlag soeben mit dem Fox Award 2016 in Silber ausgezeichnet. Der von der Berliner Marketing- und Technologie-Agentur Uhura Creative Media GmbH für Dentsply Sirona produzierte Film trat in der Kategorie „Medizintechnik/externe Kommunikation/Bewegtbild“ an und konnte sich in einem großen Teilnehmerfeld durchsetzen.



Der vollständig in CGI erzeugte Film wurde erstellt, um die Produkteinführung des Röntgengeräts Orthophos SL zu unterstützen. Verbunden mit einer Microsite zeigt der Film Vorteile und Funktionen des Geräts und erläutert diese anschaulich. Da sich das Produkt während der Filmproduktion noch im Entwicklungsstadium befand, wurden Oberflächen realitätsgetreu mit den Designern kreiert, und Funktionalitäten, wie von den Dentsply Sirona-Ingenieuren geplant, animiert. Der aus CAD-Daten erstellte Produktfilm überzeugte die Jury der Fox Awards „mit einer klaren Zielgruppenansprache, dominiert von Design und Funktionalität“, heißt es in der Begründung.



Der Orthophos SL ist die Gesamtröntgenlösung für jede Praxis, denn durch seinen modularen Aufbau ist er sowohl als reines 2D Gerät als auch als 2D/3D Hybrid mit einem Volumen von bis zu 11 x 11 cm bestellbar und passt somit in jeden Workflow. Innovative Features wie die Sharp Layer (SL)-Technologie und der Direct Conversion Sensor (DCS) sorgen dabei für digitale Röntgenbilder in außerordentlicher Zeichenschärfe.



Seit 2011 zeichnen die FOX AWARDS unter dem Dach des dapamedien Verlags – in Kooperation mit namhaften Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft – effiziente Lösungen aus Marketing und Kommunikation in Print und Digital aus. Vincent Kummer, Senior Marketing Manager Imaging bei Dentsply Sirona, freut sich über die Anerkennung: „Wir haben bereits von Kunden viel positives Feedback zum Orthophos SL Video erhalten. Dass auch die Werbeprofis von den Fox Awards den Film herausragend finden, ist für uns ein besonders schöner Erfolg.“



www.orthophos-sl.de



Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und ihre Patienten in allen Ländern geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vermarktet umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind. Als The Dental Solutions Company liefert Dentsply Sirona innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patienten-versorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York, Pennsylvania, und die internationale Zentrale ist in Salzburg, Österreich angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert. Mehr Informationen über Dentsply Sirona und die Produkte finden Sie im Internet unter www.dentsplysirona.com.





