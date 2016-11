OffRoad Schuhe für den Volkswagen Multivan T6 - Geländereifen für den Volkswagen Multivan T6

Sowohl für den Straßeneinsatz, als auch für Abstecher in Regionen jenseits des Asphaltbandes sind SUVs, wie der Volkswagen Multivan T6, die erste Wahl. Doch mit der Serienbereifung und den werksseitig montierten Felgen werden im Geländebetrieb schnell die Grenzen des Möglichen erreicht – frühzeitig baut das Straßenprofil keine Traktion mehr auf und den Felgen drohen Beschädigungen durch Geländekontakte.



Deshalb hat die süddeutsche Tuning-Schmiede delta4x4 ein Komplettrad entwickelt, das die Performance des Volkswagen Multivan T6, sowohl auf der Straße, als auch im Gelände, optimiert. Das Set besteht aus vier Reifen des Typs All Terrain von BF Goodrich auf KlassikB-Leichtmetallfelgen, die über einen angeschraubten Anfahrring verfügen, der bei Beschädigung ausgetauscht werden kann – so steht den OffRoad-Ambitionen des Familien-SUVs von Volkswagen nichts mehr im Wege. Die KlassikB-Felgen in der Dimension 8.5 Zoll sind im Niederdruckverfahren gegossen und werden bei delta4x4 im eigenen Bearbeitungszentrum gewichtsoptimiert. Um somit dem Ziel von delta4x4 zu genügen, die Felgen mit dem geringsten Gewicht bei optimaler Haltbarkeit zu bauen. Den Umrüstsatz aus Alu-Felgen des Typs delta Klassik oder KlassikB der Größe 18 x 8.5 Zoll und den OffRoad/Straßen Allround-Reifen All Terrain von BF Goodrich gibt es ab 2.900 Euro. Das Off-Road-Alurad ist in „Matt Schwarz“ lieferbar, der Anfahrring für die Felge kann bei Bordsteinbeschädigung für 25 Euro ausgetauscht werden.



Mehr Informationen über die Räder für den Volkswagen Multivan T6 von delta4x4 stehen auf der Internetseite www.delta4x4.com unter Produkte/ Volkswagen Multivan T6 zum Download bereit.

