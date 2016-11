"Legacy Forged" - die geschmiedeten Meisterfelgen von delta4x4

Die feinste Technik, bei der Herstellung von Felgen, ist das einteilige Schmieden, verleiht es den Rädern doch höchste Festigkeit bei minimalem Gewicht. Keine andere Felgenkonstruktion bietet diese, für die Automobiltechnik, so wichtige Kombination – weder mehrteilige Aluräder oder Alufelgen, die im Abstreckverfahren hergestellt werden noch Räder aus hochvergütetem Stahl. Entsprechend setzt delta4x4 seit zwei Jahrzehnten auf die Schmiedetechnik bei der Herstellung seiner hochklassigen Alufelgen.



Mit der neuen, geschmiedeten „Legacy Forged“ präsentieren die süddeutschen Räderspezialisten nun ein weiteres Highlight der Felgentechnik. Durch ihre hohe Festigkeit verfügt diese Alufelge über eine Traglast von bis zu 1.850 Kilogramm bei einem Gewicht von nur 9,9 Kilo – was gravierende Vorteil bei Laufruhe, Energieverbrauch und Fahrsicherheit bringt.



Schließlich zählen die Felgen zu den ungefederten Massen am Fahrzeug, sodass das geringere Gewicht von geschmiedeten Felgen (bis zu 50 Prozent leichter als konventionell gegossene Alufelgen im gleichen Format) zu Kraftstoffeinsparungen führt, während die aufwändige Endbearbeitung auf CNC-Anlagen einen perfekten Rundlauf bei geschmiedeten Felgen garantiert.



Die geschmiedete „Legacy Forged“-Felge gibt es bei delta4x4 in aluminiumpoliert oder matt-schwarzen Design sowie in 16 oder 18 Zoll und mit unterschiedlichen Lochkreisen – passend für Pickups, Vans und Geländewagen. Der Komplettrad-Satz (vier „Legacy Forged“-Felgen mit geländegängigen Reifen) ist im Format 8x16 Zoll bereits ab 2.500 Euro bei delta4x4 erhältlich.





