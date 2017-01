Ja, ich will - auf Sardinien heiraten!

Warum in die Ferne schweifen? Zahlreiche Paare träumen von einer Hochzeit am Meer und unter Palmen. Ziele wie die Karibik, Seychellen oder die Malediven sind schnell in aller Munde, dabei müssen Heiratswillige für eine solche Traumkulisse gar nicht für eine lange Zeit in den Flieger steigen. Sardinien liegt nur knapp zwei Flugstunden von Deutschland entfernt. Besonders der wilde Norden der Insel, in dem sich auch die acht Anwesen der familiengeführten Gruppe Delphina Hotels & Resorts befinden, wartet auf mit kristallklarem, azurblauem Meer, blütenweißen Stränden und einer pittoresken Landschaft und avanciert zum nächsten Hochzeits-Mekka.



"Si al amore" - Wo das Ja-Wort am Schönsten ist



Auf Sardinien gibt es Hochzeitserlebnisse für jeden Geschmack. Von kirchlichen Trauungen in einer Kathedrale, freien Zeremonien umgeben von Weinbergen, direkt am Strand mit dem Rauschen des Meeres oder aber auf einem Boot im engsten Familienkreis - hier ist alles möglich. Ein besonderes Highlight ist aber sicher eine Trauung mit anschließendem Fotoshooting am Strand des Fünf-Sterne-Hotel Marinedda Thalasso & Spa. Die Einzigartigkeit liegt im außergewöhnlichen Farbenspiel dieser Bucht, bestehend aus dem smaragdgrünen Meer, dem rosa schimmernden Sandstrand, der satten grünen Macchia - die typisch sardische Strauchvegetation - und den roten Granitfelsen von Punta Li Canneddi.



Unvergesslich ist auch eine Hochzeitszeremonie rund um den berühmten Bärenfelsen, in dessen unmittelbarer Nähe auch das edle Boutique Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa liegt. Das Ja-Wort können sich die Paare auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer, oder aber auch auf der Pulcinella - dem hauseigenen, traditionellen Segelschiff der Delphina Hotels & Resorts - geben. Wem das allein als Location für tolle Hochzeitsfotos nicht genügt, der kann einen kleinen Ausflug zum Bärenfelsen selbst unternehmen und sich vor den ungewöhnlichen Felsformationen der Gegend fotografieren lassen.



"Si al gusto" - Kulinarische Genüsse für den schönsten Tag des Lebens



Ein weiterer wichtiger Faktor, der für Sardinien als nächstes Hochzeits-Eldorado spricht, ist die kulinarische Vielfalt der Insel. Das fängt bei der Wahl des richtigen Weines an und hier kann der zweitgrößten italienischen Insel niemand so schnell etwas vormachen. Denn eine der berühmtesten Traubensorten der Insel - die Cannonau-Traube - besitzt sogar eine Anti-Aging-Funktion. Wer bei einer sommerlich-sardischen Hochzeit trotzdem lieber auf weißen Wein setzen möchte, ist mit einem Vermentino, der ebenfalls eine Reben-Spezialität der Insel ist, bestens bedient.



Die typisch sardische Küche umfasst vor allem reichhaltige Fleischspeisen, Pasta, aber auch Fisch und Meeresfrüchte. Ab einem Aufenthalt von sieben Nächten können Hochzeitspaare in allen Delphina Hotels & Resorts spezielle Flitterwochen-Packages hinzubuchen (je nach Hotel variiert der Preis zwischen 120 und 260 Euro pro Person). In diesem enthalten sind zum Beispiel ein romantisches Dinner für das Brautpaar mit Kerzenschein, Austern und Meeresfrüchten. Das Frühstück können die frisch Angetrauten dann auch entweder im Bett oder auf der privaten Terrasse ihres Zimmers genießen. Zusätzlich erhalten sie eine 25-minütige Paar-Massage und ein edles Hochzeitsgeschenk.



"Si alla notte di nozze" - die Hochzeitsnacht



Aber auch ohne dieses spezielle Paket lohnen sich Flitterwochen in den Delphina Hotels & Resorts. Dabei haben Gäste die Qual der Wahl zwischen acht ganz besonderen und unterschiedlichen Häusern: Wellness-Liebhaber kommen im Hotel Marinedda Thalasso & Spa mit einem der größten Thalasso Spas im Mittelmeerraum ganz auf ihre Kosten. Abgeschiedenheit genießen Paare im Hotel Capo d'Orso mit seinen 86 Zimmern. Die Bedürfnisse von Familien versteht man am allerbesten im Vier-Sterne-Haus Resort & Spa Le Dune. Dabei erleben die frisch Verheirateten in allen Hotels den unvergleichlichen Flitterwochen-Service. Dieser gewährleistet dem Paar an zwei Tagen kostenfreien Zutritt in die Spas der Hotels und die Braut erhält als besonderes Highlight einen traditionellen sardischen Hochzeitsring zum Andenken. Im Hotel Valle dell'Erica Thalasso & Spa erhalten Golf-Anfänger zusätzlich drei Stunden gratis, im Hotel Capo d'Orso gibt es die Green Fee drei Mal kostenfrei. Im Resort Cala die Falco umfasst das kostenfreie Hochzeits-Paket ein romantisches Dinner am Pool.

Delphina Hotels & Resorts

Die familiengeführte Hotelgruppe Delphina Hotels & Resorts haben sich mit der sogenannten Gallura eine der schönsten Gegenden Sardiniens ausgesucht. Die acht Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels und Resorts befinden sich in atemberaubenden Küstenlagen im Norden der Insel zwischen üppigen Korkeichwäldern, an pittoresken Buchten, blütenweißen Sandstränden und dem legendären türkisblauen Meer. Paare fühlen sich in den Delphina Hotels & Resorts ebenso wohl wie Familien - ganz gleich ob für einen Aktiv- oder Wellnessurlaub. Dazu tragen die zahlreichen Freizeitangebote, wie Bootsausflüge, zahlreiche Wassersportarten, Reitwanderungen, Trekking-Touren oder Ausflüge speziell für Kinder bei. Neben einem hochklassigen kulinarischen Angebot mit unverfälschten, sardischen Spezialitäten haben sich die Delphina Hotels & Resorts auch für ihr ausgezeichnetes Thalasso & SPA Angebot weit über Sardinien hinaus einen Namen gemacht. Je nach Lage und Größe der Anlage variiert das Angebot der einzelnen Hotels im Detail.

