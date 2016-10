Deka erweitert mit "Deka-Global Balance" Angebot an quantitativ gesteuerten Mischfonds

Mit dem „Deka-Global Balance" legt die Deka einen quantitativ gesteuerten Mischfonds auf, der anhand eines Trendfolgemodells in Aktien und Anleihen aus Europa, USA und Schwellenländern investiert. Damit bietet die Deka Anlegern nun eine international investierende Ergänzung zu den seit Jahren etablierten Fonds „Deka-Euroland Balance" und „Deka-Deutschland Balance".



Der „Deka-Global Balance" verfügt über ein sehr breites Anlageuniversum und ermöglicht es Anlegern dadurch, von unterschiedlichen Renditeniveaus in den jeweiligen Regionen zu profitieren. Der Fonds kann bis zu 20 Prozent in US-Dollar investieren. Der Fremdwährungsanteil wird über ein eigenes Trendfolgemodul gesteuert und dient der weiteren Diversifikation, außerdem eröffnet er zusätzliche Renditechancen.



Die Auswahl der Investments im „Deka-Global Balance" erfolgt innerhalb der drei Regionen zunächst separat. Nach Feststellung der Gewichtungen der Anlageklassen und der Duration in den einzelnen Modulen werden diese auf Fondsebene zusammengeführt. Dabei investiert das Fondsmanagement sowohl in verzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien. Im Rahmen des quantitativ gesteuerten Auswahlprozesses wird sukzessive das Gewicht der jeweils attraktivsten Wertpapierklasse zu Lasten der weniger vielversprechenden erhöht. Die maximale Aktienquote des Fonds liegt bei 35 Prozent. Auf der Rentenseite kann der „Deka-Global Balance" durch ein aktives Laufzeitenmanagement flexibel auf Zinsänderungen reagieren und sogar von fallenden Anleihekursen profitieren. Die Anpassung der Anlagen im „Deka-Global Balance" erfolgt wöchentlich und wird somit stets nach den aktuellen Trends ausgerichtet.

Über DekaBank Deutsche Girozentrale

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Mit Total Assets in Höhe von rund 245 Mrd. Euro (per 30.06.2016) sowie über vier Millionen betreuten Depots ist sie einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Sie eröffnet privaten und institutionellen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette an Anlageprodukten und Dienstleistungen. Die DekaBank ist fest verankert in der Sparkassen-Finanzgruppe und richtet ihr Angebotsportfolio ganz nach den Anforderungen ihrer Eigentümer und Vertriebspartner im Wertpapiergeschäft aus.

